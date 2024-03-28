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Ali Koç'un söyledikleri ortaya çıktı! Trabzonspor maçında teknik direktör İsmail Kartal'ı 60. dakikada aramış ve...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.03.2024 11:51
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Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olayların yankıları devam ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç karşılaşmanın 60. dakikasında İsmail Kartal ile yaşadıkları bir diyalogu anlattı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olayların yankıları sürerken Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, ligden çekilmek de dahil tüm konuları görüşmek için genel kurul kararı aldıklarını söylerken "Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Vereceğimiz kararda kan, ter, gözyaşı olacak" diye konuşmuştu.

Öte yandan olaylı maç ile ilgili olarak da konuşan Koç, oldukça ilginç bir detayı da aktardı.

"İSTERSEN TAKIMI ÇEK"

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Ali Koç, Trabzonspor maçının 60. dakikasında Teknik Direktör İsmail Kartal’a ulaştığını anlattı, "Hocam, bu iş kötüye gidiyor. İstersen takımı sahadan çek, yetki senin" diyerek bu konuda izin verdiğini söyledi.

"TRABZON ÖZERK BÖLGE Mİ?"

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Kartal’ın oğlu Emre Kartal’ın, inanılmaz dayak yediğini anlatan Koç, "Tünel görüntüleri yok, alamıyoruz. Fenerbahçe güvenlikçileri ve turuncu yelekliler görevlerini yaptılar. Bin 400 polis olduğu söyleniyor, sahada yoktular. Planlanarak tahsis edilmedi. Trabzon özerk bölge mi? Emniyet müdürü de, vali de halen görevde" dedi.

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