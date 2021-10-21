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Ali Koç ve Erol Bilecik, PFDK'ye sevk edildi!

21.10.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Erol Bilecik, PFDK'ye sevk edildi.

Ali Koç ve Erol Bilecik, PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Erol Bilecik'in PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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