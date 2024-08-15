Ali Koç yeni sözleşme önerdi, Ferdi 'ayrılmak istiyorum' dedi! İngilizler yıldız ismin yeni takımını açıkladı

Fenerbahçe'de İngiltere Premier Lig'e transferi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, oyuncunun takımda kalması için yeni bir sözleşme önerdiği öğrenildi.

Sercan Hamzaoğlu'nun verdiği bilgiye göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu ve menajeriyle bir görüşme yaptı.

'AYRILMAK İSTİYORUM'

Başkan Koç, maddi olarak büyük fedakarlık yaparak oyuncuya tatmin edici bir kontrat önerirken Kadıoğlu takımdan ayrılmak istediğini iletti.

İNGİLİZLER DE DUYURDU

İngiltere kaynaklı Sky Sport'un haberine göre de günlerdir süren müzakereler sonucunda Ferdi ile İngiliz kulübü arasında anlaşma sağlandı ve sarı lacivertli oyuncu Brighton'a transfer olmak istediğini kulübüne bildirdi.

BONUSLARLA 35 MİLYON EURO

Brighton, Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe, Brighton'ın yaptığı son teklifteki bonus hariç bedelin attırılmasını talep etti.

KULÜPLERİ BEKLİYOR

Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrolleri için iki kulübün anlaşmasını bekliyor.