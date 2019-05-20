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Ali Nazik Kebabı

Mynet Yemek Mynet Yemek
KEŞFET HABERLERİ  | 20.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

Türk mutfağının en lezzetli sebzelerinden biri şüphesiz ki patlıcandır. Bu enfes sebzenin kendisine yer bulduğu Ali Nazik Kebabıyla beraber çok daha fazla seveceğiniz kesin. Sana Klasikle lezzetine doyum olmayan Ali Nazik kebabı yapmak isteyenleri şöyle alalım...

Ali Nazik Kebabı

Malzemeler:

3 adet közlenmiş bostan patlıcan
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
Tuz

Kıymalı harç için;
500 gram kıyma
1 adet soğan
1 diş sarımsak
4 adet yeşil biber
2 yemek kaşığı Sana Klasik
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber

Üzeri için;
Maydanoz (incecik kıyılmış)

Yapılışı:

Patlıcanları ocak üstünde veya fırında közleyin, kabuklarını güzelce soyun ve incecik kıyın.
Bir tencereye Sana Klasik ekleyin ve eritin. Soğanı, yeşil biberi, sarımsağı kavurun.
Kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.
Biber salçasını, tuzunu ve karabiberini ekledikten sonra 2 dakika daha kavurup ocaktan alın.
Patlıcanları süzme yoğurt, ve ezilmiş sarımsak ve tuz ile karıştırın.
Küçük bir tavada Sana Klasik eritin ve üzerine toz kırmızı biber ekleyin, karıştırın.
Servis tabağına sırasıyla yoğurtlu patlıcanı, kıymalı harcı ekleyin.
Üzerine süzme yoğurt ekleyin ve kızdırılmış biberli yağ gezdirin.
Maydanoz ile süsleyerek servis edin.
Afiyet Olsun...

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ali nazik ali nazik kebabı ali nazik tarifi

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