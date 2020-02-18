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Ali Palabıyık, Eintracht Frankfurt-Salzburg maçını yönetecek

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 18.02.2020 11:55 | Son Güncelleme

UEFA, hakem Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta görev verdi.

Ali Palabıyık, Eintracht Frankfurt-Salzburg maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev alacak.

MURAT ILGAZ, COPENHAG-CELTIC MAÇI GÖZLEMCİSİ OLACAK

Bu arada UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz ise son 32 turunda Danimarka'nın Copenhag ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacağı belirtildi.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 20 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma, TSİ 20.55'te başlayacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık eintracht frankfurt salzburg

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