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Ali Palabıyık hakemliği bıraktı mı? Ali Palabıyık kimdir, nereli ve kaç yaşında? TFF'den hakem açıklaması

25.07.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakem Ali Palabıyık ile ilgili TFF'den son dakika açıklaması geldi. Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın VAR hakemi olarak görev yapacağı belirtilirken Ali Palabıyık'a ilişkin detaylar da aktarıldı. Peki, Ali Palabıyık hakemliği bıraktı mı? Ali Palabıyık kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'ya ilişkin TFF'den son dakika açıklaması geldi. Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığı ifade edilirken Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın ise VAR hakemi olarak görev yapacağı aktarıldı. Basında yer alan haberler sonrası Ali Palabıyık vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ali Palabıyık, FIFA kokartlı futbol hakemiydi.

Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyeri:

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlayen Ali Palabıyık, 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.[2] İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.[4] Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 25 Temmuz 2023 tarihinde Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığını duyurdu.

ALİ PALABIYIK HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığını açıkladı. Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın ise VAR hakemi olarak görev yapacağı belirtildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Süper Lig hakem kadrosunda değişiklik yaşandı. Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa ise kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek. 23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Bundan sonra, kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek Hüseyin Göçek'e ve Suat Arslanboğa'ya şuana kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür eder, VAR hakemi olarak futbolumuza büyük katkılar sağlamalarını dileriz."

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