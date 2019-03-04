Ali Ravcı isyan etti! 'El vicdan diyoruz'

Aydınus’un verdiği penaltıyla maçın sonucuna tesir ettiğini belirten Ravcı, “Biz haftalardır adil yönetim dedikçe sanki söylemlerimiz duvara çarpar gibi bize tekrar dönüyor. M. Başakşehir maçında belki iyi oynamadık ama 0-0 giden mücadelede bu denli anlamsız bir penaltı kararı verilmesi bizleri şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde bırakmıştır. Futbol oynadığım yıllar da dahil olmak üzere, ben hayatımda bu kadar penaltıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir penaltı görmedim. Faulü yapan rakip oyuncu, hakem pozisyonu göremiyor ama karar penaltı. El vicdan diyoruz” dedi.

Ravcı, son 6 haftadır takımda bir düşüşün olduğunu da belirterek, “Takımda bir düşüş olduğu aşikar. Ancak kaç haftadır sakatlıklarla boğuştuğumuz, ideal kadro kurma yönünden ne tür sıkıntılar yaşadığımız da göz önünde olan bir gerçek. Ben taraftarımıza sadece şunu söylüyorum; ligin ilk yarısında bu puanları toplayan, kupada yarı finale gelen bu takım tekrar silkinip kazanmaya başlayacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ama biz kötü olduğumuzu açıkça dile getirirken, hakemler de kötü olduklarını söylesinler” diye konuştu.

KAMARA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Süper Lig’in 24. haftasını Medipol Başakşehir yenilgisiyle kapayan Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasporspor maçı hazırlıklarına başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan golcü futbolcu Aboubakar Kamara da katıldı. Kamara’nın tamamen iyileştiği ve cuma günü oynanacak D.G. Sivasspor müsabakasında, hocasının forma vermesi dahilinde oynayabileceği belirtildi. Malatya ekibinde sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Bifouma ve Mina ise çalışma da yer almadı.

Morallerin bir hayli bozuk olduğu çalışmada oyuncularıyla toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, bazı futbolcuları performanslarından dolayı uyardı.

