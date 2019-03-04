SPOR

Ali Ravcı isyan etti! 'El vicdan diyoruz'

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 04.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Futbol oynadığım yıllar da dahil olmak üzere, ben hayatımda bu kadar penaltıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir penaltı görmedim. Faulü yapan rakip oyuncu, hakem pozisyonu göremiyor ama karar penaltı. El vicdan diyoruz” dedi.

Ali Ravcı isyan etti! 'El vicdan diyoruz'

Evkur Yeni Malatyaspor’da Medipol Başakşehir maçının hakemi Fırat Aydınus’a tepkiler dinmek bilmiyor. Süper Lig’in 24. haftasında sahasında M.Başakşehir’e 2-0 mağlup olan Malatya ekibinde, maçın hakemi Fırat Aydınus tartışmaların odağındaki isim oldu.

Karşılaşma sonrası Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in açıklama yaparak eleştirdiği Aydınus’a Malatya ekibinin sportif direktörü Ali Ravcı da tepki gösterdi.

Aydınus’un verdiği penaltıyla maçın sonucuna tesir ettiğini belirten Ravcı, “Biz haftalardır adil yönetim dedikçe sanki söylemlerimiz duvara çarpar gibi bize tekrar dönüyor. M. Başakşehir maçında belki iyi oynamadık ama 0-0 giden mücadelede bu denli anlamsız bir penaltı kararı verilmesi bizleri şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde bırakmıştır. Futbol oynadığım yıllar da dahil olmak üzere, ben hayatımda bu kadar penaltıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir penaltı görmedim. Faulü yapan rakip oyuncu, hakem pozisyonu göremiyor ama karar penaltı. El vicdan diyoruz” dedi.

"HAKEMLER DE KÖTÜ OLDUKLARINI SÖYLESİNLER"

Ravcı, son 6 haftadır takımda bir düşüşün olduğunu da belirterek, “Takımda bir düşüş olduğu aşikar. Ancak kaç haftadır sakatlıklarla boğuştuğumuz, ideal kadro kurma yönünden ne tür sıkıntılar yaşadığımız da göz önünde olan bir gerçek. Ben taraftarımıza sadece şunu söylüyorum; ligin ilk yarısında bu puanları toplayan, kupada yarı finale gelen bu takım tekrar silkinip kazanmaya başlayacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ama biz kötü olduğumuzu açıkça dile getirirken, hakemler de kötü olduklarını söylesinler” diye konuştu.

KAMARA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Süper Lig’in 24. haftasını Medipol Başakşehir yenilgisiyle kapayan Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasporspor maçı hazırlıklarına başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan golcü futbolcu Aboubakar Kamara da katıldı. Kamara’nın tamamen iyileştiği ve cuma günü oynanacak D.G. Sivasspor müsabakasında, hocasının forma vermesi dahilinde oynayabileceği belirtildi. Malatya ekibinde sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Bifouma ve Mina ise çalışma da yer almadı.

Morallerin bir hayli bozuk olduğu çalışmada oyuncularıyla toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, bazı futbolcuları performanslarından dolayı uyardı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Bulut eski takımı ve Avcı'ya karşıBulut eski takımı ve Avcı'ya karşı
Erol Bulut'un hedefi en az 1 puanErol Bulut'un hedefi en az 1 puan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor Ali Ravcı

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Beşiktaş maçı öncesi çifte şok

Beşiktaş maçı öncesi çifte şok

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kamara iddialı konuştu

Kamara iddialı konuştu

Barış Alıcı'nın hedefi Avrupa

Barış Alıcı'nın hedefi Avrupa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Ravcı isyan etti! 'El vicdan diyoruz'

Malatya isyanda! 'El vicdan...'

Erol Bulut eski takımı ve Abdullah Avcı’ya karşı

Bulut eski takımı ve Avcı'ya karşı

Erol Bulut: Medipol Başakşehir maçını kaybetmek istemiyoruz

Erol Bulut'un hedefi en az 1 puan

Tahkim Kurulu Adem Büyük'ün cezasını onadı

Tahkim'den Adem'e kötü haber

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Erol Bulut'a destek

Erol Bulut'a camia desteği

Evkur Yeni Malatyaspor antrenmanlarını statta yapacak

Malatya'dan sakatlığa stat çözümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.