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  4. Ali Rıza Binboğa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2. Sayfa'da Aleyna Tilki için "Akla mantığa uymayan şeyler söylüyor" diyen Ali Rıza Binboğa'nın hayatı

Ali Rıza Binboğa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2. Sayfa'da Aleyna Tilki için "Akla mantığa uymayan şeyler söylüyor" diyen Ali Rıza Binboğa'nın hayatı

01.11.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Rıza Binboğa, 2. Sayfa magazin programına 1 Kasım 2022 Salı günü konuk oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in Aleyna Tilki'nin kendisini sevenler kadar nefret edenlerin de olduğunu vurguladığı bir açıklamasının sorulması üzerine sosyal medya eleştirisinde bulundu ve "Böyle olunca bir çok kişi, Aleyna Tilki kardeşimiz gibi akla mantığa uyman şeyler söyleyebiliyor" dedi. Peki, Ali Rıza Binboğa kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ali Rıza Binboğa'nın hayatı ve biyografisi...

Ali Rıza Binboğa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2. Sayfa'da Aleyna Tilki için "Akla mantığa uymayan şeyler söylüyor" diyen Ali Rıza Binboğa'nın hayatı

Ali Rıza Binboğa 2. Sayfa magazin programında göz önünde olmak isteyen ve yaptıklarını sürekli dile getiren insanlar üzerine açıklamada bulundu. "Tez ve antitez beraberdir. Sizi sevenler kadar sevmeyenler de var. Birisi sizi sevmediği için sizden bahsedecek, diğeri sevdiği için. Sanatçıysan bütün yarattığın tartışmayla aslında gündemdesin demektir. Siz kendinizle ilgili her gün bir şey üretemezsiniz. Bu imkansız bir şey." diyen Ali Rıza Binboğa vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 2. Sayfa konuğu Ali Rıza Binboğa'nın hayatı ve biyografisi...

ALİ RIZA BİNBOĞA KİMDİR?

Ali Rıza Binboğa 26 Şubat 1950 yılında Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Ördekli'de dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Ördekli, Sarız köyünde tamamlayan Bimnboğa, orta eğitimine parasız yatılı olarak Mimar Sinan İlk öğretmen Okulu'nda sürdürdü.

Ali Rıza Binboğa, 3. sınıftan sonra Ankara İlköğretmen Okulu Müzik Semineri’ne devam etti.

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık sınıfını okudu. Yüksek öğrenimini, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde 1973'te Yüksek Elektronik Mühendisi olarak tamamladı.

Ali Rıza Binboğa 1975 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye ön elemelerine "Yarınlar Bizim" şarkısı ile katıldı.

Şarkı, halk oylaması sonucu birincisi olmuş fakat elenmiştir.

Ali Rıza Binboğa, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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