SPOR

Ali Şafak Öztürk: Bülent Korkmaz ile yola devam edeceğiz

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 22.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, futbol takımı olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Elimizden geleni yaptık. Önümüzdeki seneler için iyi bir alt yapı oluşturduğumuzu bunun da devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Ali Şafak Öztürk: Bülent Korkmaz ile yola devam edeceğiz

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor'un iftar yemeğine katıldı. Etkinlikte Antalyaspor'un sezon değerlendirmesini yapan Ali Şafak Öztürk, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Başkan Öztürk, "Sezon başında felaket senaryosu geçiren bir futbol takımı kulüp durumundan şimdi gayet başarılı bir yerde sezonu bitirecek bir takım var" dedi.

ÖZTÜRK: FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İSTİYORUZ

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 34'üncü haftasında Antalyaspor'un Fenerbahçe'yle karşı karşıya geleceğini anlatan Başkan Öztürk, Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini vurguladı. Başkan Öztürk, "Benim başkanlığım döneminde de Fenerbahçe'ye karşı iyi bir performans çizdiğimizi düşünüyorum. Beklentimiz bu yönde. İnşallah kendi sahasında Fenerbahçe'yi yeneriz" dedi.

Ali Şafak Öztürk, önümüzdeki sezon için oyuncuların sözleşmeleri hakkında kendi içlerinde değerlendirmelerde bulunduklarını anlattı. Başkan Öztürk, "Hocamızla birlikte karar veriyoruz. Devam etmeyi düşünmediğimiz oyuncular da var ama ağırlıklı olarak takımımızı koruyup üstüne doğru takviyelerle takımı daha güçlü hale getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

ANTALYASPOR, BÜLENT KORKMAZ'LA YOLA DEVAM EDECEK

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'dan gayet mutlu olduklarını söyleyen Başkan Öztürk, "Hocamızla devam etmek istiyoruz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni sezona Bülent hocayla girmek istiyoruz" dedi.

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor'un ise 6 yıl önce Antalyaspor bünyesinde kurulduğunu anlatan Başkan Öztürk, sezonu 2'nci bitirdiklerini ve ilk defa Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandıklarını söyledi. Başkan Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği bünyesinde geçen sene kurulan Antalyaspor Bayan Voleybol Takımı'nın Kadınlar 2'nci Ligi'nde iyi başarılar elde ettiğini söyledi. Öztürk, "Bayan voleybol takımının ilk senesi olmasına rağmen play-off'ları oynadı ve ciddi başarılar elde etti. Diğer amatör branşlarda da ciddi başarılar elde ettik. Bu yüzden mutluyuz" diye konuştu.

Antalyaspor Kulübü'nün tüm spor branşlarını değerlendiren Başkan Öztürk, "Önümüzdeki seneler için de iyi bir alt yapı oluşturduğumuzu bunun da devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

PARTNER Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural
Mevlüt durdurulamıyorMevlüt durdurulamıyor
Chico rekor için sahaya çıkacakChico rekor için sahaya çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Ali Şafak Öztürk bülent korkmaz

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Beşiktaşlı isim açıkladı! 'G.Saray'a hayırlı olsun'

Beşiktaşlı isim açıkladı! 'G.Saray'a hayırlı olsun'

Ali Koç isyan etti! 'Kurgulanmış...'

Ali Koç isyan etti! 'Kurgulanmış...'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Antalyaspor'dan hakem tepkisi

Antalyaspor'dan hakem tepkisi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim'

'Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim'

Bülent Korkmaz 6 yıllık rekoru kırdı

Bülent Korkmaz 6 yıllık rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Şafak Öztürk: Bülent Korkmaz ile yola devam edeceğiz

Antalya'dan Bülent Korkmaz kararı

Mevlüt Erdinç durdurulamıyor

Mevlüt durdurulamıyor

Antalyaspor'da Chico rekor için sahaya çıkacak

Chico rekor için sahaya çıkacak

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yola devam ediyor

Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz kararı

Bülent Korkmaz: Oyun olarak bir şey yoktu

'Oyun olarak bir şey yoktu'

Antalyaspor'dan hakem Mete Kalkavan tepkisi

Antalyaspor'dan hakem tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.