Ali Şafak Öztürk: Bülent Korkmaz ile yola devam edeceğiz

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor'un iftar yemeğine katıldı. Etkinlikte Antalyaspor'un sezon değerlendirmesini yapan Ali Şafak Öztürk, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Başkan Öztürk, "Sezon başında felaket senaryosu geçiren bir futbol takımı kulüp durumundan şimdi gayet başarılı bir yerde sezonu bitirecek bir takım var" dedi.

ÖZTÜRK: FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İSTİYORUZ

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 34'üncü haftasında Antalyaspor'un Fenerbahçe'yle karşı karşıya geleceğini anlatan Başkan Öztürk, Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini vurguladı. Başkan Öztürk, "Benim başkanlığım döneminde de Fenerbahçe'ye karşı iyi bir performans çizdiğimizi düşünüyorum. Beklentimiz bu yönde. İnşallah kendi sahasında Fenerbahçe'yi yeneriz" dedi.

Ali Şafak Öztürk, önümüzdeki sezon için oyuncuların sözleşmeleri hakkında kendi içlerinde değerlendirmelerde bulunduklarını anlattı. Başkan Öztürk, "Hocamızla birlikte karar veriyoruz. Devam etmeyi düşünmediğimiz oyuncular da var ama ağırlıklı olarak takımımızı koruyup üstüne doğru takviyelerle takımı daha güçlü hale getirmeyi düşünüyoruz" dedi.