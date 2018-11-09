Ali Şafak Öztürk'ten taraftara çağrı

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü sahalarında oynayacakları Akhisarspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ali Şafak Öztürk, bu maça tüm taraftarlarını beklediklerini dile getirdi.

"İki maçın önemi"

Bilet fiyatlarını uygun hale getirdiklerini dile getiren Öztürk, “Takımımız iyi gidiyor. Taraftarımız yanımızda oldukça performansımız çok daha fazla oluyor. Daha önceki maçlarda bunu gördük, bundan sonraki maçlarda da göreceğiz. Akhisar maçını alırsak ardından zorlu bir Erzurumspor maçı var. Bu iki maçı alırsak ligde çok iyi yerde olabiliriz. Takım bu kadar iyi giderken taraftarımızı da yanımızda bekliyoruz” diye konuştu.

"Birlik içindeyiz"

Antalyaspor ile ilgili sezon başındaki olumsuz düşüncelerin ortadan kalktığını belirten Ali Şafak Öztürk, “Artık birlik beraberlik içindeyiz, takımda 'biz' duygusu var. Takımın daha iyi hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Lig başında konuşulanlarla, şimdiki konuşulanlar farklı. Birlik ve beraberlik olunca sonuçta geliyor. Şu anda olan o. Futbolcu, teknik heyet, yönetim ve taraftarımızla bir bütünlük içindeyiz. Antalyaspor’da bundan sonrada bu sonuçları görmeye devam edeceğiz” dedi.

Avrupa hedeflerinin sorulması üzerine ise Antalyaspor Başkanı Öztürk, “Bizim hedefimiz öyle değil şu anlık. Gidebildiği kadar en iyi yere gitsin takımımız” cevabını verdi.

