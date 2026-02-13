Ali Sami Yen'de taht el değiştirdi! Mauro Icardi tarih yazdı: Burak Yılmaz'ı solladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u ağırlarken geceye damgasını vuran isim yine Mauro Icardi oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 33, 48 ve 70. dakikalarda attığı gollerle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza attı.

MAURO ICARDI FIRTINASI

Karşılaşmanın 33. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Noa Lang, çizgiye inerek sert bir şut çıkardı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden ceza sahası avcısı Icardi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

Bu gol, Arjantinli yıldız için sıradan bir gol sevinci değil, bir "taç giyme" töreniydi. Attığı golün ardından durmayan Icardi, 48 ve 70. dakikalarda da fileleri havalandırarak maçın yıldızı oldu.

BURAK YILMAZ'IN REKORU TARİH OLDU

Mauro Icardi, bu golle birlikte Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta attığı gol sayısını 47'ye yükseltti.

Böylece 44 golle zirvede yer alan Burak Yılmaz'ı geride bırakan Icardi, stadın en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Listenin üçüncü sırasında ise 39 golle efsane kaptan Selçuk İnan yer alıyor.