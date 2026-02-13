SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Ali Sami Yen'de taht el değiştirdi! Mauro Icardi tarih yazdı: Burak Yılmaz'ı solladı

Galatasaray'ın Eyüpspor'u konuk ettiği gecede Mauro Icardi, attığı golle adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. Arjantinli süperstar, Burak Yılmaz'ın yıllardır kırılamayan rekorunu tarihe gömdü ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu unvanını tek başına ele geçirdi!

Ali Sami Yen'de taht el değiştirdi! Mauro Icardi tarih yazdı: Burak Yılmaz'ı solladı
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u ağırlarken geceye damgasını vuran isim yine Mauro Icardi oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 33, 48 ve 70. dakikalarda attığı gollerle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza attı.

MAURO ICARDI FIRTINASI

Ali Sami Yen de taht el değiştirdi! Mauro Icardi tarih yazdı: Burak Yılmaz ı solladı 1

Karşılaşmanın 33. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Noa Lang, çizgiye inerek sert bir şut çıkardı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden ceza sahası avcısı Icardi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

Bu gol, Arjantinli yıldız için sıradan bir gol sevinci değil, bir "taç giyme" töreniydi. Attığı golün ardından durmayan Icardi, 48 ve 70. dakikalarda da fileleri havalandırarak maçın yıldızı oldu.

BURAK YILMAZ'IN REKORU TARİH OLDU

Ali Sami Yen de taht el değiştirdi! Mauro Icardi tarih yazdı: Burak Yılmaz ı solladı 2

Mauro Icardi, bu golle birlikte Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta attığı gol sayısını 47'ye yükseltti.

Böylece 44 golle zirvede yer alan Burak Yılmaz'ı geride bırakan Icardi, stadın en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Listenin üçüncü sırasında ise 39 golle efsane kaptan Selçuk İnan yer alıyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 87'
Galatasaray Galatasaray
4 - 1
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da ''Uğurcan Duvarı''nı geçebilen yokGalatasaray'da ''Uğurcan Duvarı''nı geçebilen yok
Fenerbahçe'de "Mesut Özil" şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama ortaya atılan iddia öyle böyle değil...Fenerbahçe'de "Mesut Özil" şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama ortaya atılan iddia öyle böyle değil...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.