Rıdvan Dilmen canlı yayında tarihi verdi! Galatasaray için sürpriz iddia

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Mauro Icardi, Eyüpspor maçında kırdığı rekorla yine manşetlerde! Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Arjantinli yıldızın bu performansı sonrası yönetimin plan değiştirebileceğini iddia etti. Dilmen, "Juventus maçı öncesi Icardi'ye yeni kontratı verirler" diyerek camiayı heyecanlandırdı.

Emre Şen
Mauro Icardi

Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği ve Mauro Icardi'nin attığı golle Ali Sami Yen tarihinin en golcü oyuncusu olduğu gecenin ardından Rıdvan Dilmen, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Sezon sonu oturup konuşacağız" açıklamasına rağmen, Dilmen yönetimin bu süreci hızlandıracağını öngördü.

"JUVENTUS MAÇINDAN ÖNCE İMZALAR ATILIR"

Icardi'nin performansını ve takımdaki liderliğini öven Rıdvan Dilmen, önümüzdeki hafta oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesini işaret ederek şunları söyledi:

"Icardi bambaşka bir seviye. Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı, tarihe geçti. Yönetimin yerinde olsam bu havayı kaçırmam. Bana öyle geliyor ki; Galatasaray yönetimi, Juventus maçından önce Icardi'nin kontratını uzatır. Bu hem oyuncuya hem de takıma dev maç öncesi müthiş bir moral olur."

YÖNETİM SÜRPRİZ YAPAR MI?

Dursun Özbek'in "Acelemiz yok" tavrına karşın Rıdvan Dilmen'in bu iddiası, Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında "Acaba Juventus maçına müjdeyle mi çıkacağız?" beklentisi oluşturdu. Icardi'nin sözleşmesinin uzatılması, camiada şampiyonluk kadar büyük bir hamle olarak görülüyor.

