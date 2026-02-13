SPOR

Galatasaray'ın kalesinde "Uğurcan Duvarı" örüldü! Muslera'dan sonra eldivenler emin ellerde

Sarı-Kırmızılıların kalesini koruyan Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Galatasaray kalesine gelen son 11 isabetli şutun 10'unda geçit vermeyen Milli kaleci, özellikle karşı karşıya pozisyonlardaki başarısıyla "Maç kazandıran kaleci" olduğunu kanıtladı.

Galatasaray'ın kalesinde "Uğurcan Duvarı" örüldü! Muslera'dan sonra eldivenler emin ellerde
Emre Şen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın kalesindeki yeni güvencesi Uğurcan Çakır, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı maçlarda güven vermeye devam ediyor. Fernando Muslera sonrası kaleyi devralan tecrübeli eldiven, son haftalardaki kurtarışlarıyla takımını sırtlayan isimlerin başında geliyor.

11 ŞUT, 10 KURTARIŞ: GEÇİT YOK!

Uğurcan Çakır, Galatasaray kalesine isabet eden son 11 şutun tam 10 tanesini kurtararak %91'lik inanılmaz bir istatistik yakaladı. Rakiplerin uzaktan, yakından denediği şutlarda kalesini gole kapatan Milli eldiven, sadece 1 gole izin verdi.

KARŞI KARŞIYA POZİSYONLARIN EFENDİSİ

Uğurcan'ın performansındaki en kritik detay ise net gol pozisyonlarındaki başarısı oldu. Yaptığı son 3 kritik kurtarışın 2'sini, rakiple karşı karşıya kaldığı %100'lük gol pozisyonlarında gerçekleştiren Çakır, mutlak golleri önleyerek Sarı-Kırmızılı takımı maçın içinde tuttu.

Bu performans, "Galatasaray kaleci sorununu kökten çözdü" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 88'
Galatasaray Galatasaray
5 - 1
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

