Galatasaray'ın kalesinde "Uğurcan Duvarı" örüldü! Muslera'dan sonra eldivenler emin ellerde

Galatasaray'ın kalesindeki yeni güvencesi Uğurcan Çakır, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı maçlarda güven vermeye devam ediyor. Fernando Muslera sonrası kaleyi devralan tecrübeli eldiven, son haftalardaki kurtarışlarıyla takımını sırtlayan isimlerin başında geliyor.
Uğurcan Çakır, Galatasaray kalesine isabet eden son 11 şutun tam 10 tanesini kurtararak %91'lik inanılmaz bir istatistik yakaladı. Rakiplerin uzaktan, yakından denediği şutlarda kalesini gole kapatan Milli eldiven, sadece 1 gole izin verdi.
Uğurcan'ın performansındaki en kritik detay ise net gol pozisyonlarındaki başarısı oldu. Yaptığı son 3 kritik kurtarışın 2'sini, rakiple karşı karşıya kaldığı %100'lük gol pozisyonlarında gerçekleştiren Çakır, mutlak golleri önleyerek Sarı-Kırmızılı takımı maçın içinde tuttu.
Bu performans, "Galatasaray kaleci sorununu kökten çözdü" yorumlarını da beraberinde getirdi.
