Ali Şansalan gerçeği ortaya çıktı!

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçının etkisi sürüyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın kritik maçlara bilerek atandığı ortaya çıktı.

Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tartışılan hakemi Ali Şansalan'a aralık ayında FIFA kokartı takmayı hedefliyordu. MHK, bu nedenle sezon başından itibaren Şansalan'a önemli karşılaşmalarda görev verdi. Ancak 33 yaşındaki genç hakemin İngilizce testlerini geçememesi MHK kurulunun elini kolunu bağladı.

3-1 ev sahibi ekibin zaferiyle sonuçlanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, Ali Şansalan'ın verdiği kararlarla çok konuşulmuştu.

Ali Şansalan'ın bu sezon yönettiği karşılaşmalar

1'inci Hafta: Adana Demirspor-Fenerbahçe

3'üncü Hafta: Giresunspor-Trabzonspor

5'inci Hafta: Antalyaspor-Beşiktaş

7'nci: Galatasaray-Göztepe

9'uncu: Trabzonspor-Fenerbahçe (AKŞAM)



