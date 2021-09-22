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Ali Sunal'den yeni yaş kutlaması! "Yaşadığım bunca yılın bana doğum günü hediyesi..."

22.09.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 yaşına basan Ali Sunal, doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı. Ünlü oyuncu, duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Ali Sunal'den yeni yaş kutlaması! "Yaşadığım bunca yılın bana doğum günü hediyesi..."

'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, 44 yaşına bastı. Sunal, doğum gününü 2018 yılında nikah masasına oturduğu avukat eşi Nazlı Kurbanzade ve kızları Narin ile Nil'le birlikte kutladı.

Ailesiyle birlikte objektif karşısına geçen Ali Sunal, duygularını, "13.15'te ben doğdum bugün. Yaşadığım bunca yılın bana doğum günü hediyesi işte bu fotoğrafta... Artık her yaş başka heyecanlar bekliyor beni. Allah’ıma şükürler olsun..." sözleriyle ifade etti.

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Takipçilerinden ünlü oyuncuya kutlama mesajları yağdı.

Erdem Yener, Kaan Sekban ve Onur Buldu gibi isimler de Sunal'ın gönderisine, "Mutlu yıllar" şeklinde yorumlarda bulundu.


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Ali Sunal
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