Ali Sunal göz yaşlarına hakim olamadı

Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Hande Katipoğlu ve Hakan Bilgin'in başrollerini paylaştığı 'Hareket Sekiz' adlı sinema filminin çekimleri sona erdi. Rus mafya liderinin peşine düşen üç polis memurunun hikayesini konu alan filmin çekimlerinin son gününde, sette çalışanlar Ali Sunal’a bir sürpriz hazırladılar.

Filmin oyuncuları ve kamera arkası ekibi, Sunal'ı üzerinde babasının fotoğrafının olduğu Kemal Sunal tişörtleriyle karşıladı. Ali Sunal, film ekibinin 3 Temmuz 2000'de vefat eden Kemal Sunal'ı anması karşısında göz yaşlarını tutamadı.



