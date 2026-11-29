Vivo, kısa süre önce farklı pazarlarda tanıttığı X500 serisine yeni bir model ekledi. Çin’de X500, X500 Pro ve X500 Pro Max modellerinden oluşan serinin küresel pazarlardaki ürün gamında, bu telefonların yanı sıra Vivo X500e de yer alıyor.

Adı Vivo X500 E biçiminde de yazılan yeni model, geçen yılın X300e modelinin devamı olarak geliyor. Rusya’da tanıtılan telefon, 7.200 mAh kapasiteli bataryayı 7,69 mm kalınlığındaki gövdesinde sunuyor.

144 Hz AMOLED EKRAN VE SNAPDRAGON 7 GEN 4

Vivo X500e’de 6,59 inç büyüklüğünde, 1.5K AMOLED ekran bulunuyor. 2.750 × 1.260 piksel çözünürlük sunan ekranın yenileme hızı 144 Hz’e kadar çıkıyor. Yüksek parlaklık değeri 1.800 nit olan panel, bölgesel olarak 5.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.

Telefon, Qualcomm’un 4 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden güç alıyor. İşlemciye 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. 16 GB’a kadar RAM genişletme desteği sunulan cihazda microSD kart yuvası bulunmuyor. X500e, Android 17 tabanlı OriginOS 7 ile çalışıyor.

50 MEGAPİKSEL PERİSKOP KAMERA VE OTOMATİK ODAKLAMALI ÖN KAMERA

Arka kamera sistemi, optik görüntü sabitleme destekli 50 megapiksel Sony LYTIA 700V ana kamerayı, 3x optik yakınlaştırma ve optik görüntü sabitleme sunan 50 megapiksel Sony IMX882 periskop telefoto kamerayla bir araya getiriyor. Bu ikiliyi 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera tamamlıyor. Ön tarafta ise otomatik odaklama özelliğine sahip 50 megapiksel kamera yer alıyor.

Cam arka yüzey ve metal çerçeve kullanılan telefon, 157,52 × 74,33 × 7,69 mm boyutlarında ve 203 gram ağırlığında. Vivo’nun listelediği özellikler arasında IP68 ve IP69 koruma dereceleri, ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu, NFC, eSIM, Bluetooth 5.4 ve kızılötesi verici de bulunuyor.

7.200 MAH BATARYA VE 90W HIZLI ŞARJ

Vivo X500e’nin 7.200 mAh kapasiteli BlueVolt bataryası, 90W FlashCharge hızlı şarjı destekliyor. Vivo’ya göre batarya, 30 dakikada yüzde 50 doluluğa ulaşabiliyor.

Şirket ayrıca telefonun cihazda kayıtlı videoları oynatırken 39,5 saate, navigasyon kullanımında ise 14 saate kadar dayanabildiğini belirtiyor.

FİYATI VE SATIŞ TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMADI

X500e, yeşil ve gri renk seçenekleriyle listeleniyor. Bellek ve depolama seçenekleri ise 8 GB + 256 GB ve 8 GB + 512 GB olarak sıralanıyor. Vivo, telefonun Rus rublesi cinsinden fiyatını veya satış tarihini henüz açıklamadı. Cihaz, resmî internet sitesinde de henüz satın alınamıyor.

X500e’nin başka hangi pazarlarda sunulacağı belirsizliğini koruyor. Resmî olarak açıklanan ekran, işlemci, kamera, batarya, şarj ve boyut özelliklerinin Vivo V80 ile aynı olması, yeni modelin V80’in farklı bir adla sunulan sürümü olabileceğine işaret ediyor.

Rusya için yayımlanan teknik özellik listesinde ZEISS markasına yer verilmiyor. Ayrıca V80’in bazı pazarlardaki seçeneklerinden farklı olarak yalnızca iki renk listeleniyor ve 128 GB depolama seçeneği bulunmuyor.

Kaynak: Gizmochina