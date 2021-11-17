Ali Tandoğan Şanlıurfaspor'a imza attı

TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un yeni teknik direktörü Ali Tandoğan oldu. 30 Haziran 2021'de Denizlispor'dan ayrılan Ali Tandoğan, Şanlıurfaspor'la anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

ALİ TANDOĞAN: ŞANLIURFASPOR SÖZ KONUSU OLUNCA...

Ali Tandoğan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Kıramadığım insanlar vardır. Şanlıurfaspor söz konusu olduğunda akan sular duruyor benim için. Birçok takımı geri çevirmeme rağmen bize değer veren yerde olmayı seçtim. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFASPOR'DAKİ 3. DÖNEMİ

43 yaşındaki Ali Tandoğan daha önce 11 Ağustos 2017-15 Şubat 2018 ile 23 Kasım 2018-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında olmak üzere 2 dönem Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük yapmıştı.

