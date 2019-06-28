Alienware kurucusu Dell’den ayrılacağını açıkladı

Frank Azor, 3 Temmuz 2019 tarihinde Dell’in bünyesinden ayrılacağını ve bu süre zarfındaki tüm iyi şeyler için Dell’e teşekkür ettiğini bildirdi. Frank Azor, Alienware’deki görevinden sonraki durağı AMD olacak. Frank Azor’un çok yakında AMD’nin oyun şefi olarak göreve başlayacağı söyleniyor.
AMD, maalesef ki grafik birimi açısından Nvidia’nın çok gerisinde kalmıştı. Özellikle de RTX teknolojisi ile farkı açan Nvidia, Frank Azor’un AMD’ye geçmesi ile kendine ciddi bir rakip edinecek gibi
görünüyor. Alienware’in piyasa değerinin 3 milyar dolar gibi bir değere ulaşmasında büyük katısı olan Frank Azor’a yeni yolculuğunda başarılar dileriz.
Türkiye’de en çok izlenen filmler (17 – 24 Haziran)
Son halini görenler 'Bu bir mucize' diyor!
Kan donduran cinayet! Zanlılar yakalandı
Adalet Bakanlığı 5 bin 970 personel alacak
Dil kanserine yakalandı, hayatları karardı! Şimdi tek isteği...
Doğayla baş başa tatil yapmak isteyenler burası tam size göre
Türkiye’nin gizli kalmış güzelliği! Akın ettiler…
Okuyucu Yorumları 0 yorum