Alienware kurucusu Dell’den ayrılacağını açıkladı

Frank Azor, 3 Temmuz 2019 tarihinde Dell’in bünyesinden ayrılacağını ve bu süre zarfındaki tüm iyi şeyler için Dell’e teşekkür ettiğini bildirdi. Frank Azor, Alienware’deki görevinden sonraki durağı AMD olacak. Frank Azor’un çok yakında AMD’nin oyun şefi olarak göreve başlayacağı söyleniyor.

AMD, maalesef ki grafik birimi açısından Nvidia’nın çok gerisinde kalmıştı. Özellikle de RTX teknolojisi ile farkı açan Nvidia, Frank Azor’un AMD’ye geçmesi ile kendine ciddi bir rakip edinecek gibi

görünüyor. Alienware’in piyasa değerinin 3 milyar dolar gibi bir değere ulaşmasında büyük katısı olan Frank Azor’a yeni yolculuğunda başarılar dileriz.

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