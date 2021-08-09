Alina Boz Paramparça dizisinin final yemeğinde 5 saat boyunca ağlamış

Alina Boz, Kerim Savaş Sarı’nın YouTube kanalındaki programa konuk oldu. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yapan Boz, setlerde büyüdüğünü belirtti.

Genç oyuncu, dışarıdan bakıldığında soğuk biri gibi durduğunu söyledi:

“Okulda hep şunu duydum. ‘Biz seni tanımadan önce çok soğuk birisi sanıyorduk.’ Sanıldığı gibi soğuk biri değilim. Bir arkadaş gurubum var. Onlar için her şeyi yaparım.” Unutkan olduğunu da ifade eden Boz, “Biraz balıkhafızalıyım. İnsanların isimlerini unutuyorum. Okuduklarım aklımda kalmıyor” dedi.

5 SAAT BOYUNCA AĞLADIM

Alina Boz, “Hayallerin var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “13 yaşımdan beri dizilerde oynuyorum. Gidip göremediğim yerler var. Oraları görmek istiyorum.” Duygusal biri olduğunu da söyleyen oyuncu, rol aldığı “Paramparça” dizisinin final yemeğinde 5 saat boyunca ağladığını açıkladı: “15’imden 18 yaşıma kadar o dizideydim. Herkesten daha çok settekileri gördüm.”

