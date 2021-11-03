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Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı gören ''Annesi kızından güzel'' diyor!

03.11.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Alina Boz'un annesi Olga Boz, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı gören ''Annesi kızından güzel'' diyor!

En son Maraşlı dizisinde hayat verdiği Mahur karakteriyle adından söz ettiren Alina Boz, anne tarafından Rus kökenli bir oyuncu... Alina Boz'un annesi Olga Boz, güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.

Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı gören ''Annesi kızından güzel'' demeden geçemiyor!

Çocukluğunun ilk yılları Rusya'da bir köyde geçen 23 yaşındaki Alina Boz, babasının işleri nedeniyle İstanbul'un Avcılar ilçesine taşındı.

Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı gören ''Annesi kızından güzel'' demeden geçemiyor!

Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı gören ''Annesi kızından güzel'' demeden geçemiyor!

Alina Boz, Rusya'dan İstanbul'a taşındığı zamanlarda dil bilmediği için büyük sorunlar yaşadığını, çocukların kendisiyle dalga geçtiğini anlatmıştı.

Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı gören ''Annesi kızından güzel'' demeden geçemiyor!

Alina Boz, adını annesi Olga Boz'un koyduğunu belirterek, ''Aslında Arina koymayı düşünmüş. Puşkin’in dadısının adı Arina’ymış. Sonra Alina’ya karar vermişler. Rusya’da çok yaygın bir isim zaten. Türkçe’deki anlamı ise yazın en güzel gecesiymiş.'' ifadelerini kullanmıştı.

Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı gören ''Annesi kızından güzel'' demeden geçemiyor!

Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl eğitim alan Boz, genç kız olduğunda güzelliğiyle yapımcıların ilgisini çekti ve Boz'a şöhret kapıları açıldı. Alina Boz, şimdilerde Türkiye'nin en çok beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

Alina Boz'un Rus annesi Olga'yı gören ''Annesi kızından güzel'' demeden geçemiyor!


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Anahtar Kelimeler:
Maraşlı dizisi Alina Boz
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