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  4. Alina Boz’un yeni yıl tarzı nefes kesti! Süper minisiyle poz verdi

Alina Boz’un yeni yıl tarzı nefes kesti! Süper minisiyle poz verdi

22.12.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paramparça dizisiyle televizyonda adını duyuran Alina Boz geçtiğimiz yıl Maraşlı ve Aşk 101 dizilerinde boy gösterdi. Başarılı oyuncunun hayranları genç ismi sosyal medyadan da takip ediyor. Alina Boz, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla hayranlarından tam puan aldı.

Alina Boz’un yeni yıl tarzı nefes kesti! Süper minisiyle poz verdi

Paramparça, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Maraşlı dizileriyle tanınan sevilen oyuncu Alina Boz, önümüzdeki günlerde hayranlarının karşısına Bandırma Füze Kulübü adlı filmle çıkmaya hazırlanıyor. Moskova’da doğan güzel oyuncu, filmin çekimleri için bir süredir Mudanya’da bulunuyordu. Sosyal medyayı çok aktif kullanmasa da hayranları güzel oyuncudan gelecek paylaşımları bekliyor. Alina Boz, geçtiğimiz akşam yeni yılla ilgili paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Alina Boz’un “Yeni yıl dilekleri hazırlandı mı?” notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı. Başarılı oyuncunun hayranları, yorumlar kısmını övgü dolu sözlerle doldurdu.

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Alina Boz
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