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  4. Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah tarihi belli oldu! Bakın ne zaman evleniyorlar

Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah tarihi belli oldu! Bakın ne zaman evleniyorlar

07.11.2023 16:48 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Tuba Büyüküstün, Dilan Çiçek Deniz ve Melisa Şenolsun'la bir süre aşk yaşayan ve yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren Umut Evirgen şu sıralar Alina Boz ile beraber. Evlenecekleri iddiaları çok konuşulan çiftin nikah tarihi belli oldu.

En son Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan 6 yıllık birlikteliğini sonlandıran Alina Boz, şimdilerde işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Boz, Evirgen ile sık sık pozlarını paylaşıyor.

Mutlu bir beraberlik sürdüren ünlü çiftin evleneceği iddiaları geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

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Bir süredir beraber olan çiftin kasım ayında dünya evine girecekleri ve bunun için hazırlıklara başladığı iddia edilmişti.

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NİKAH ARALIK AYINDA

Gazete Magazin'in haberine göre Alina Boz & Umut Evirgen çifti 2 Aralık’ta nikah masasına oturacak.

Günün Magazin olayları


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Umut Evirgen Alina Boz Sezen Aksu

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