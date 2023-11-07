Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah tarihi belli oldu! Bakın ne zaman evleniyorlar

En son Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan 6 yıllık birlikteliğini sonlandıran Alina Boz, şimdilerde işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Boz, Evirgen ile sık sık pozlarını paylaşıyor.

Mutlu bir beraberlik sürdüren ünlü çiftin evleneceği iddiaları geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Bir süredir beraber olan çiftin kasım ayında dünya evine girecekleri ve bunun için hazırlıklara başladığı iddia edilmişti.

NİKAH ARALIK AYINDA

Gazete Magazin'in haberine göre Alina Boz & Umut Evirgen çifti 2 Aralık’ta nikah masasına oturacak.







