MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alina Boz yeni imajıyla ortalığı yaktı geçti!

Alina Boz yeni imajıyla ortalığı yaktı geçti!

22.02.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Alina Boz, imajında değişikliğe gitti. Sosyal medyadan yeni imajını takipçileriyle paylaşan Alina Boz, hayranlarını ikiye böldü. En son ATV'de yayınlanan Maraşlı dizisinde oynayan Alina Boz'un eski halinden eser kalmadı. İşte Alina Boz'un yeni imajı!

Alina Boz yeni imajıyla ortalığı yaktı geçti!

Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan ilişkisini bitirdiği iddialarıyla son zamanlarda gündeme gelmişti. Çiftin ayrılmadığı aynı eve çıktıkları öğrenilmişti. Şimdi ise Alina Boz, yeni imajıyla gündeme geldi. Boz, oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren bir isim. Alina Boz, değiştirdiği imajını hayranları için sosyal medya hesabından paylaştı.

Alina Boz yeni imajıyla ortalığı yaktı geçti!

En son Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Maraşlı dizisiyle adından söz ettiren Alina Boz, Maraşlı'da hayat verdiği mahur karakteriyle hafızalara kazındı.

Alina Boz yeni imajıyla ortalığı yaktı geçti!

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Alina Boz uzun süredir birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile ayrıldığına yönelik iddialara maruz kalmıştı.

Alina Boz yeni imajıyla ortalığı yaktı geçti!

Oyuncu Alina Boz ve sanatçı Mithat Can Özer'in ayrılmadığı ortaya çıktı. Çiftin sadece aynı eve taşındığı öne sürüldü. Alina Boz hakkında çıkan bu haberlerin ardından güzel oyuncu imajını değiştirme kararı aldı. Alina Boz, uzun yıllardır uzun kullanmayı tercih ettiği saçlarını kısacık kestirdi. İmajını değiştiren Boz, son halini sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı. İşte Alina Boz'un yeni imajı...

Alina Boz yeni imajıyla ortalığı yaktı geçti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizci yayına bağlandı! Küfürler savurduTacizci yayına bağlandı! Küfürler savurdu
Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."
Öğretmen eşini paylaştı! "Sarı fırtınam"Öğretmen eşini paylaştı! "Sarı fırtınam"
Anahtar Kelimeler:
Alina Boz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Rusya ve Ukrayna krizi fiyatları fırlattı

Rusya ve Ukrayna krizi fiyatları fırlattı

Bu meyve zengin ediyor! Bir fidanı 10 yıl meyve veriyor... Kilosu 200 TL’ye kadar alıcı buluyor

Bu meyve zengin ediyor! Bir fidanı 10 yıl meyve veriyor... Kilosu 200 TL’ye kadar alıcı buluyor

'Tüketicilerin kuşkuları haklı' Market fiyatları...

'Tüketicilerin kuşkuları haklı' Market fiyatları...

İlginizi Çekebilir

Anıtın üzerine uzanıp poz verdi! Dekolteli paylaşımı tepki çekti

Anıtın üzerine uzanıp poz verdi! Dekolteli paylaşımı tepki çekti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

İştahı bıçak gibi kesen besinler

İştahı bıçak gibi kesen besinler

“Daha büyük bedenlere hitap etmelisiniz” diyerek isyan etti

“Daha büyük bedenlere hitap etmelisiniz” diyerek isyan etti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.