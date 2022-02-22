Alina Boz yeni imajıyla ortalığı yaktı geçti!

Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan ilişkisini bitirdiği iddialarıyla son zamanlarda gündeme gelmişti. Çiftin ayrılmadığı aynı eve çıktıkları öğrenilmişti. Şimdi ise Alina Boz, yeni imajıyla gündeme geldi. Boz, oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren bir isim. Alina Boz, değiştirdiği imajını hayranları için sosyal medya hesabından paylaştı.

En son Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Maraşlı dizisiyle adından söz ettiren Alina Boz, Maraşlı'da hayat verdiği mahur karakteriyle hafızalara kazındı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Alina Boz uzun süredir birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile ayrıldığına yönelik iddialara maruz kalmıştı.

Oyuncu Alina Boz ve sanatçı Mithat Can Özer'in ayrılmadığı ortaya çıktı. Çiftin sadece aynı eve taşındığı öne sürüldü. Alina Boz hakkında çıkan bu haberlerin ardından güzel oyuncu imajını değiştirme kararı aldı. Alina Boz, uzun yıllardır uzun kullanmayı tercih ettiği saçlarını kısacık kestirdi. İmajını değiştiren Boz, son halini sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı. İşte Alina Boz'un yeni imajı...



