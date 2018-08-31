MAGAZİN

Alişan askerlik fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 01:15 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Alişan, Manisa Alaşehir'deki askerliği sırasında çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

2010 yılında 15 ay uzun dönem olarak askere giden Alişan, Manisa'daki acemi birliğinde arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafıı Instagram hesabından paylaştı.

Ünlülerin askerlik fotoğrafları

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Alişan

Alişan
Alişan Manisa'daki acemi birliğinde çekilen fotoğrafını 'Vaayy be,8 sene geçmiş üstünden.Manisa Alaşehir acemi birliğinden. Allah şu anda askerde olan bütün Mehmetçiklerimize sağ salim evlerine kavuşmayı nasip etsin' notuyla paylaştı.
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Kadir İnanır

Kadir İnanır
Tuzla'da askerlik yapan Kadir İnanır'ın asker arkadaşları arasında Orhan Pamuk ve Mahsar Alanson'da yer alıyor.
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Bülent Ersoy

Bülent Ersoy
Bülent Ersoy, 1976`da Gölcük`te bahriyeli olarak vatan borcunu ödedi.
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Asker Barış Manço

Asker Barış Manço
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Yılmaz Erdoğan, vatani görevini yaptığı Kütahya'da yemin töreninde.

Yılmaz Erdoğan, vatani görevini yaptığı Kütahya'da yemin töreninde.
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Sinema dünyamızın en önemli simalarından biri olan unutulmaz oyuncu Kemal Sunal askerlik görevini yapmaya 1981 yılında başlamıştır

Sinema dünyamızın en önemli simalarından biri olan unutulmaz oyuncu Kemal Sunal askerlik görevini yapmaya 1981 yılında başlamıştır
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Kemal Sunal Ankara Etimesgut'ta Bando Mızıka bölüğünde askerliğini yaptı.

Kemal Sunal Ankara Etimesgut'ta Bando Mızıka bölüğünde askerliğini yaptı.
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İşte usta sanatçının askerlik fotoğrafları.

İşte usta sanatçının askerlik fotoğrafları.
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1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak; "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.

1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak; "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.
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Turgut Özal

Turgut Özal
Turgut Özal askerliğini yapmak üzere 1959 yılında Ankara Ordonat Okulu'nda yedek subay oldu.
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Alp Kırşan

Alp Kırşan
Acemi birliğini Isparta 40.Piyade alayında yapan Alp Kırşan'ın dağıtım yeri ise Şırnak/Silopi Çalışkan taburu olmuştur.
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Yılmaz Güney

Yılmaz Güney
Yılmaz Güney, Muş 227. Piyade Alayı'n da askerliğini tamamlamıştır.
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Reha Muhtar

Reha Muhtar
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Ediz Hun

Ediz Hun
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Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil, vatani görevini 1983 yılında Burdur`da yaptı.
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Bülent Ecevit

Bülent Ecevit
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Asteğmen Behzat Ç.

Asteğmen Behzat Ç.
Beşikçioğlu'nun kamuflaj kıyafetler içinde elinde kolayla gösteren fotoğrafı 1988'de Hakkari Yüksekova'da çekilmiş. Askerliğini tim komutanı jandarma asteğmen olarak yapan ünlü oyuncunun sık sık teröristlerle çatışmalara girmiş.
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Serdar Ortaç askerde.

Serdar Ortaç askerde.
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Serdar Ortaç askerliğini Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptı. Ortaç'ın asker arkadaşlarından biri de Kaan Girgin'di.

Serdar Ortaç askerliğini Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptı. Ortaç'ın asker arkadaşlarından biri de Kaan Girgin'di.
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Genco Erkal

Genco Erkal
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Kenan Kalav

Kenan Kalav
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Asteğmen Zeki Müren

Asteğmen Zeki Müren
Askerliğini 1957-1958 yıllarında yedek subay olarak Ankara Piyade Okulu (6 ay), İstanbul Harbiye Temsil Bürosu (6 ay) ve Çankırı'da (3 ay) yaptı.
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Erdal İnönü

Erdal İnönü
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Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin askerlik hatırası...

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin askerlik hatırası...
Bu kez elinde gitar yerine silah var. Tangöze askerliğini Erzurum'da yaptı.
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Cem Yılmaz askerliğini Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptı.

Cem Yılmaz askerliğini Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptı.
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Yılmaz tam 18 ay askerlik yaptı.

Yılmaz tam 18 ay askerlik yaptı.
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Yavuz Bingöl'ün askerlik anısı.

Yavuz Bingöl'ün askerlik anısı.
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Çanakkale’de yedek subay öğrencisi Ahmet Mesut Yılmaz - 1975

Çanakkale’de yedek subay öğrencisi Ahmet Mesut Yılmaz - 1975
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15 Ağustos tarihinde birliğine teslim olan İmirzalioğlu 17 Ocak 2009 tarihinde tezkeresini alarak askerlik görevini tamamladı.

15 Ağustos tarihinde birliğine teslim olan İmirzalioğlu 17 Ocak 2009 tarihinde tezkeresini alarak askerlik görevini tamamladı.
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Özcan Deniz'in askerlik hatırası.

Özcan Deniz'in askerlik hatırası.
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Ünlü şarkıcının asker selamı.

Ünlü şarkıcının asker selamı.
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Yılmaz Morgül

Yılmaz Morgül
1987-88 yılları arasında Amasya Orduevi'nde çavuş olarak askerliğini yapmış.
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‘Adamım diyene kapak olsun’

‘Adamım diyene kapak olsun’
Şarkıcı Aydın, son günlerde artan terör olaylarına Instagram üzerinden tepki gösterdi.
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Askerlik fotoğrafını paylaşan Aydın, “Hani dalga geçersiniz, güler laf edersiniz ama bir sürü adamım diyene kapak olsun bu fotoğraf...

Askerlik fotoğrafını paylaşan Aydın, “Hani dalga geçersiniz, güler laf edersiniz ama bir sürü adamım diyene kapak olsun bu fotoğraf...
38 / 90

Askerlikten ne kaçtık, ne erteledik. Teskeremizi aldık. Allah bütün şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır versin” notunu yazdı.

Askerlikten ne kaçtık, ne erteledik. Teskeremizi aldık. Allah bütün şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır versin” notunu yazdı.
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Melih Gökçek Kıbrıs'ta askerliğini yaptı.

Melih Gökçek Kıbrıs'ta askerliğini yaptı.
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Cenk Eren

Cenk Eren
1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.
45 / 90

Mehmet Aslan

Mehmet Aslan
Yakışıklı oyuncu Mehmet Aslan, Instagram'da askerlikten kalma bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına da "Deniz Er Egitim Alayi İskenderun. Askerlik anısı olmayana gerçekten üzülüyorum! (terlik iznim göğüsümde) Hey gidi be" yazarak bedelli askerlik yapanlara göndermede bulundu.
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Erkan Petekkaya

Erkan Petekkaya
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Nihat Doğan

Nihat Doğan
Nihat Doğan askerlik fotoğrafını "askerlik zamanı Tunceli mazgirt bulgurcular yıl 1999" notuyla paylaştı.
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Hakan Peker

Hakan Peker
Peker, yaklaşık 35 yıl önce çekilen fotoğrafının altına "Bahriyeli Hakan Peker Karamürsel Eğitim Merkezi. Rahmetli Tuğamiral Yaşar Önkal'ın şoförü" notunu düştü.
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Fatih Ürek

Fatih Ürek
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Genco Erkal

Genco Erkal
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Yılmaz Morgül

Yılmaz Morgül
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Tolga Çevik

Tolga Çevik
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Aydın

Aydın
Askerlik fotoğrafını sayfasında paylaşan Aydın, altına "Hani dalga geçersiniz, güler laf edersiniz ama bir sürü adamım diyene kapak olsun bu fotoğraf... "
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Aydın

Aydın
"Askerlikten ne kaçtık, ne erteledik... Teskeremizi aldık, evimize gelip ailemizin elini öptük. Allah bütün şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır versin. Mekanları cennet olsun" notunu düştü.
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Kerem Bursin

Kerem Bursin
KEREM BURSİN Güneşi Beklerken dizisiyle tanınan Kerem Bursin'in hayranları internet üzerinden başarılı oyuncunun askerlik fotoğrafını paylaştı.
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Kemal Sunal

Kemal Sunal
Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın bugüne kadar bilinmeyen askerlik fotoğrafı ortaya çıktı. Sunal'ı 1981 yılında Ankara Etimesgut'ta askerlik yaparken gösteren bu fotoğraf Facebook'ta paylaşıldı.
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Kemal Sunal

Kemal Sunal
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Kemal Sunal

Kemal Sunal
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Bülent Ersoy

Bülent Ersoy
(Solda)
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Bülent Ersoy

Bülent Ersoy
Fotoğraf, 1976'da Gölcük'te Bülent Ersoy bahriyeli olarak vatan borcunu öderken çekildi.
61 / 90

Emre Altuğ

Emre Altuğ
Emre Altuğ askerliğini Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaptı.
62 / 90

Emre Altuğ

Emre Altuğ
63 / 90

Özcan Deniz

Özcan Deniz
Özcan Deniz'in askerlik hatırası.
64 / 90

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu askerliğini Burdur’daki 58. Piyade Er Eğitim Alayı’nda yaptı.
65 / 90

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu
66 / 90

Nihat Kahveci

Nihat Kahveci
Bir başka ünlü futbolcu Nihat Kahveci de askerliğini yeşil sahalardan arkadaşı Belözoğlu ile aynı yerde yaptı.
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Nihat Kahveci

Nihat Kahveci
68 / 90

Keremcem

Keremcem
Ünlü şarkıcı Keremcem askerliğini Ankara Mamak'ta yaptı.
69 / 90

Keremcem

Keremcem
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Mazhar Alanson - Kadir İnanır

Mazhar Alanson - Kadir İnanır
Ünlü müzisyen Mazhar Alanson'un piyasaya yeni çıkan kitabından bir sayfa. Alanson (sağda) ve Kadir İnanır meğer asker arkadaşıymış.
71 / 90

Murat Evgin

Murat Evgin
Genç müzisyen Murat Evgin'in askerlik hatırası... Evgin, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'nda acemiliğini yapan Evgin, daha sonra Ankara'daki Armoni Mızıkası Komutanlığı'nda onbaşı olarak vatani görevini tamamladı.
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Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk
Beyazıt Öztürk yemin töreninde ekrandakinin aksine böyle ciddi görünüyordu.
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Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
Cem Yılmaz askerliğini Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptı.
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Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
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Vatan Şaşmaz

Vatan Şaşmaz
Vatan Şaşmaz, vatani görevini Şırnak'ta yaptı.
76 / 90

Burak Kut

Burak Kut
Burak Kut askerliğini Isparta'da yaptı.
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Burak Kut

Burak Kut
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Serdar Ortaç

Serdar Ortaç
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Serdar Ortaç

Serdar Ortaç
80 / 90

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç
81 / 90

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu
TV ekranlarının en gözde aktörlerinden Kenan İmirzalıoğlu Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda askerlik yaptı.
82 / 90

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu
83 / 90

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu
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Haluk Levent

Haluk Levent
Haluk Levent yemin töreninde
85 / 90

Haluk Levent

Haluk Levent
86 / 90

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal askerde.
87 / 90

Tarkan

Tarkan
Tarkan askerliğini Malatya'da yaptı.
88 / 90

Tarkan

Tarkan
89 / 90

Tarkan

Tarkan
90 / 90

Barış Manço

Barış Manço
Müzik dünyasının unutulmazlarından Barış Manço, askerliğini Ankara Polatlı'da yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
alişan askerlik

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