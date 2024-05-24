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Türkiye'nin konuştuğu sokak hayvanları için o belediyeler kolları sıvadı! '24 saat canlı yayın' detayı: "Projemiz bu"

24.05.2024 13:31
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Son günlerin en çok konuşulan konularından biri de başta köpekler olmak üzere başıboş sokak hayvanlarının uyutulacağı iddiası. Sosyal medyada çok konuşulan mesele TBMM'nin de gündemine taşıdı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan "Bununla ilgili belediyelerimiz şimdiden kollarını sıvadılar" diyerek partisinin projesini duyurdu. Erbakan ayrıca söz konusu iddiaya partisinin yaklaşımını da açıkladı.

Türkiye'nin konuştuğu sokak hayvanları için o belediyeler kolları sıvadı! '24 saat canlı yayın' detayı: "Projemiz bu"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla bir araya geldiği toplantıda çok tartışılan sokak hayvanları meselesinde harekete geçilmesi talimatı verdiği öne sürülmüştü. O günden bu yana yeniden alevlenen tartışmaya Yeniden Refah Partisi de dahil oldu. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partili belediyelerde konuyla ilgili atılacak adımları duyurdu.

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İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurmaylarının toplantısında her ilde barınakların kapasitesine göre çalışmaların aşamalı sürdürülmesinin en doğru yol olduğu aktarıldı. Etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisi gündeme geldi.

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"BATI ÜLKELERİNDE OLSA BİLE TAKLİT ETMEMİZ DOĞRU DEĞİL"

Bugün ise 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Konya’da Altınekin, Çumra, Emirgazi, Doğanhisar, Sarayönü ve Yalıhüyük ilçelerini kazanan YRP’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediye başkanlıklarına ziyaret için geldiği Konya’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sokak köpeklerinin toplatılması ve uyutulmasıyla ilgili çalışmalara değinen Erbakan şöyle konuştu:

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“Cenabıallah'ın verdiği bir canı ancak Cenabıallah alabilir. O bir insan da olsa, hayvan da olsa böyledir. Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına kesinlikle Yeniden Refah Partisi olarak karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değil. Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile bizim onları taklit etmemiz doğru bir yaklaşım değildir.

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ÇÖZÜM ÖNERİSİNİ AÇIKLADI

Yeniden Refah Partili belediyelerimiz de seçim öncesinde beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi o hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerden arındırmak ancak bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarına devam ettirmek. Veterinerler gözetiminde, uzmanlar gözetiminde ve bu merkezlerinde 24 saat internet üzerinden canlı yayınla halkımız tarafından izlenebilmesi, takip edilebilmesi, halkımızın ziyaretlerine her zaman açık olması ve orada en iyi şartlar altında o hayvanların yaşatılması bizim hedefimiz, projemiz bu.

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YENİDEN REFAHLI BELEDİYELER HAREKETE GEÇTİ

Bununla ilgili belediyelerimiz şimdiden kollarını sıvadılar. Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canlının alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Bunların bu modern gelişmiş merkezlerde her türlü destek sağlanarak yaşatılması son derece önemlidir." (DHA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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