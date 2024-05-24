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Demet Özdemir Müge Anlı'ya çıktı sosyal medya yıkıldı! 'Doğru mu görüyorum?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 13:13
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Son olarak başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Demet Özdemir şimdi de Müge Anlı'nın programına katıldı. Ünlü oyuncuyu canlı yayında görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Demet Özdemir Müge Anlı'ya çıktı sosyal medya yıkıldı! 'Doğru mu görüyorum?'

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her adımıyla olay oluyor.

CANLI YAYINA ÇIKTI

Ünlü oyuncu şimdi de Müge Anlı'nın hafta içi her gün ekrana gelen programına çıktı. Demet Özdemir'i canlı yayında görenler çok şaşırdı. Özdemir, Müge Anlı'nın iyilik kampanyasına katıldı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 4 adet akülü tekerlekli sandalye bağışladı.

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Müge Anlı "Zaten çok seviyordum, sevgim katlandı" dediği Özdemir'in programın sıkı bir takipçisi olduğunu ve tüm konulara hakim olduğunu da dile getirdi.

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GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Müge Anlı'nın teşekkürlerini ilettiği Demet Özdemir, örnek hareketi ile bir kez daha gönülleri fethetti. Ünlü isme sosyal medyada; 'Helal olsun' yorumları yapıldı.

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Demet Özdemir Müge Anlı
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