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Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

24.05.2024 08:57
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İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza yapmasından sonra başlattığı araştırmaya ilişkin ön inceleme sonuçlarını yayımladı. Raporda zamana ihtiyaç vurgusu yapılırken pilotun diğer helikopter pilotlarıyla kazadan 1,5 dakika önce son kez iletişime geçtiği belirtildi.

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, İran Genelkurmay Başkanlığı, kazanın boyutları ve nedenlerini araştıran komisyonunun ön raporunu yayımladı.

"ZAMANA İHTİYAÇ VAR VURGUSU"

Raporda, kazaya ilişkin teknik ve genel anlamdaki bilgi ve bulguların toplanarak değerlendirildiği kaydedilerek, bazı verileri değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğu anlatıldı.

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PİLOT KAZADAN 1,5 DAKİKA ÖNCE...

Paylaşılan ön değerlendirme raporunda, helikopterin önceden belirlenen rotada yoluna devam ederek uçuş rotasını değiştirmediği, pilotun ise kazadan bir buçuk dakika önce diğer iki helikopterin pilotlarıyla iletişime geçtiği belirtildi.

ENKAZA SABAHA DOĞRU ULAŞILDI

Söz konusu raporda, kaza yapan helikopterin parçalarında kurşun veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığı aktarılarak, düşüş sonrasında helikopterde yangın çıktığı kaydedildi.

Bölgenin engebeli, havanın soğuk ve sisli olmasının arama kurtarma çalışmalarının uzamasına neden olduğuna işaret edilen raporda, kaza mahalline ancak sabaha doğru ulaşılabildiği belirtildi.

Raporda, kontrol kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde şüpheli herhangi bir durumla karşılaşılmadığı aktarıldı.

Araştırmanın kesin sonuçlarının incelemenin tamamlanmasının ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.

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NELER YAŞANDI?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını bildirilmişti.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bakıri Keni, Abdullahiyan'ın yerine geçici Dışişleri Bakanı olarak atandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
helikopter İbrahim Reisi
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