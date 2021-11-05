Alişan'dan Ece Erken yorumu! "Boş bir dünya"

Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeni ile kaybeden Alişan Demet Akalın için dışara çıktı. Demet Akalın ve Okan Kurt'un yıldönümüne katılan Alişan, eşi Buse Varol ile ayrılık haberlerini yalanlarken, Ece Erken ile barışması üzerine de konuştu.

2019 yılında Demet Akalın ile barıştığı için Alişan'la arası açılan Ece Erken geçtiğimiz gün Alişan ile bir pozunu paylaşınca gündem olmuştu.

Alişan bu konu hakkında "Ece beni kaza yaptığımda da kardeşim hastalandığında da aramıştı. Kardeşimin vefatında da gelmişti. Boş bir dünya zaten. Küslük, dargınlık yok benim için" dedi.

