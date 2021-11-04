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Ece Erken ve Alişan paylaştı! Pozları gündem oldu

04.11.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Demet Akalın ile barıştığı için Alişan'la arası açılan Ece Erken, seneler süren küslüğü bitirdi. Instagram hesabından Alişan ve Buse Varol ile bir fotoğrafını paylaşan Erken, barıştıklarını ilan etti.

Ece Erken ve Alişan paylaştı! Pozları gündem oldu

Kardeşinin ölümü sonrası zor zamanlar geçiren Alişan eski dostuyla barıştı. 2019 yılında 6 senedir küs olduğu Demet Akalın ile barışınca dostu Ece Erken'le arası açılan Alişan küslüğü bitirdi.

Kıbrıs'ta bir araya gelen ikili, fotoğraf çektiremeyince Ece Erken'den hamle gecikmedi.

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Instagram hesabından Buse Varol ve Alişan'la olan bir fotoğrafını paylaşan Ece Erken, "Kıbrıs'ta çekilemedik vakit yoktu. Bir TBT yapasım geldi" notunu yazdı. Alişan da Ece Erken'in paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınladı.

ZEYTİN DALI UZATMIŞTI

Temmuz ayında Alişan'a bir zeytin dalı uzatan Ece Erken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Eymen'im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Alişan Ece Erken
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