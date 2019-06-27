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Alişan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.06.2019 09:52 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün bir sosyal medya kullanıcısının Alişan hakkında "Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dediğini iddia etmesi gündeme gelmişti. Alişan hakkında dolaşan bu iddialara yanıt verdi.

Alişan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Geçtiğimiz yıl evlendiği Buse Varol ve oğlu Burak ile şu sıralar sıklıkla vakit geçiren Alişan, Twitter'da yayılan bir iddia nedeniyle oldukça eleştiri almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim yanında olan Alişan'ın, Ekrem İmamoğlu'na söylediği iddia edilen sözler gündeme gelmişti. Alişan'dan bu sözlere açıklama geldi.

Önceki gün bir Twitter kullanıcısı, Alişan'ın Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmediğini iddia ederek "Fare dağa küsmüş, Git Gonya’ya yerleş! Mal!" diyerek hakaret etmişti. Bu iddianın yayılmasının ardından Alişan, kullanıcıya yanıt verdi.

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Alişan açıklamasında "Birisi bir yalan atıyor ortaya, ama işin daha vahimi ona inanıp da beni itham edenlerin hepsi okumuş ,mürekkep yalayıp yutmuş, son derece zeki!! İnsanlar... Yalana inanmak isteyenler inanmaya devam etsin... Ama hakaret eden herkesle yargı yoluyla hesaplaşacağım" diyerek o sözleri söylemediğini yeniden tekrarladı.

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Alişan alişan cumhurbaşkanı alişan imamoğlu

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