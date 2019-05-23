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Alişan'dan ilginç Fazıl Say çıkışı! 'Sığ görüşlü...'

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 23.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Alişan'dan ilginç savunma... Çağla Şıkel’in ayakkabı bağcığını bağlaması yüzünden eleştirilen Alişan kendini Fazıl Say üzerinden savundu.

Alişan'dan ilginç Fazıl Say çıkışı! 'Sığ görüşlü...'

Alişan, Buket Aydın'ın sunduğu. ‘40' a konuk oldu.

Piyasada çifte standart olduğunu söyleyen şarkıcı, “Fazıl Say, piyanist, okumuş ve ileri görüşlü… Ama biz insanların gözünde türkü söylüyoruz, sığ görüşlü ve okumayan biriyiz.

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Çağla (Şıkel), ayakkabı bağcığımı bağlayınca, kadını aşağılayan fotoğraf vermiş oldum. Say ve onun klasmanındakiler yapınca, gereksinimini karşılamış oluyor” dedi.

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Alişan Alişan fazıl say

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