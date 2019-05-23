Alişan'dan ilginç Fazıl Say çıkışı! 'Sığ görüşlü...'

Alişan, Buket Aydın'ın sunduğu. ‘40' a konuk oldu.
Piyasada çifte standart olduğunu söyleyen şarkıcı, “Fazıl Say, piyanist, okumuş ve ileri görüşlü… Ama biz insanların gözünde türkü söylüyoruz, sığ görüşlü ve okumayan biriyiz.
Çağla (Şıkel), ayakkabı bağcığımı bağlayınca, kadını aşağılayan fotoğraf vermiş oldum. Say ve onun klasmanındakiler yapınca, gereksinimini karşılamış oluyor” dedi.
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