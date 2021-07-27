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Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a: Başlayacağım bir yerden ama ne zaman...

27.07.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatının yedinci gününde duygularını dile getirdi: ‘Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum.’

Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a: Başlayacağım bir yerden ama ne zaman...

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan zor günler yaşamaya devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş tüm tedavilere rağmen 21 Temmuz Çarşamba günü vefat etmişti.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan her gün mezarlığa gidiyorKardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan her gün mezarlığa gidiyor

Kardeşinin vefatıyla yıkılan Alişan sevdiklerinin desteğiyle zorlu süreci atlatmaya çalışıyor. Sık sık kardeşinin mezarına gidip dua eden ünlü türkücü son olarak sosyal medya hesabından çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Kardeşi Selçuk Tektaş’a olan özlemini dile getiren ünlü türkücü şu ifadeleri kullandı:

Bugün 7. gün… Ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah’ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah’ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah.. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi….

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Alişan
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