Alişan'dan Sinan Akçıl'a bomba evlilik yorumu

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, yılbaşında sürpriz bir kararla evlendi. İkilinin nikah pozları ve özellikle Kıratlı'nın gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu.

Nikahın ardından çift, en özel anlarını hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi. Akçıl'ın yaptığı paylaşımın altına Alişan'dan da yorum gecikmedi.

'İKİ ELİM YAKANDA OLUR'

Sinan Akçıl'ın yaptığı paylaşıma Alişan şöyle bir yorum yaptı:

'Düğün yapmazsan iki elim yakanda olur kardeşim. Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. İkinize de çok yakıştı bu aşk ve evlilik.'

