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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

02.07.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'ın koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz hafta yoğun bakıma kaldırılmıştı. Şarkıcı Yaşar İpek, Selçuk Tektaş'ın tedavisinde olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Müzisyen Yaşar İpek, önceki gün Alişan ve koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etti. İpek, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi aldığını söyledi.

"GÜZEL BİRKAÇ HABER VAR"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ünlü şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini belirtti. İpek, "Çok şükür haberler güzel. Doktorların dört gözle bekledikleri bazı reaksiyonlar var ve Selçuk bunları gerçekleştirmiş. Bu durum tedavinin gelişimi açısından çok önemli, o yüzden hepimiz dua edelim" dedi.

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"KARDEŞİM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Öte yandan Alişan, geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan
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