MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüsten hayatını kaybetti

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüsten hayatını kaybetti

21.07.2021 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüsten dolayı bir aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Acı haberi Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından duyurdu.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüsten hayatını kaybetti

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca geçtiğimiz ay Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş'tan acı haber geldi.

Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede bu gece hayatını kaybetti.

alisan3

Üzücü haberi Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından duyurdu. Erbil paylaşımında "Allah ailesine, eşine sabır versin. Nur içinde yatsın" notunu yazdı.

erbil1

"ÇOK İNANMIŞTIK, DÖNECEKTİN GERİ"

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Çok inanmıştık, dönecektin geri. Rabbim ailesine sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk" ifadelerini kullandı.

demet1

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülben Ergen'den Ümitcan Uygun isyanıGülben Ergen'den Ümitcan Uygun isyanı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Ajda Pekkan'ın gerçek yaşı kaç? Ajda Pekkan'ın gerçek yaşı kaç?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Alişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

Erdoğan KKTC'de gençlere seslendi: Cümle aleme ilandır

Erdoğan KKTC'de gençlere seslendi: Cümle aleme ilandır

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Fransa'da korkutan veriler! Daha önce böylesi görülmedi

Fransa'da korkutan veriler! Daha önce böylesi görülmedi

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?

O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.