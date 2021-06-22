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Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş entübe edildi

22.06.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, Covid-19'a yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş entübe edildi

Geçtiğimiz aylarda kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın koronavirüs olmasıyla sarsıldı.

Hastaneye kaldırılan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş entübe edildi. Bu haberi alan Alişan gözyaşlarına boğuldu. Alişan kardeşinin kaldırıldığı Maslak Acıbadem'den bir an olsun ayrılmıyor.

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12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Alişan paylaşımında "Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gurulandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Alişan
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