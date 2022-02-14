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  4. Alişan'la evliliklerinde sorun yaşayan Buse Varol imalı paylaşımını kısa sürede sildi! O ifade dikkat çekti

Alişan'la evliliklerinde sorun yaşayan Buse Varol imalı paylaşımını kısa sürede sildi! O ifade dikkat çekti

14.02.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük bir törenle 2018'de dünyaevine giren ve bu evlilikten 2 çocukları olan Alişan-Buse Varol çifti, boşanma iddialarıyla magazin gündemini meşgul ediyor. Doğum günü kutlamasıyla başlayan tartışma bugün Buse Varol'un yaptığı bir paylaşımla son bulmuştu. Ancak Varol'un oğlunu paylaşarak, "Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok." ifadelerini kullanması ve sonrasında silmesi "Alişan'a imada bulundu" olarak yorumlandı.

Alişan'la evliliklerinde sorun yaşayan Buse Varol imalı paylaşımını kısa sürede sildi! O ifade dikkat çekti

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacakları iddia edildi. Çiftin, kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma dedikodularını da iyice güçlendirmişti.

Alişan ve Buse Varol bu sefer birlikte doğum günü kutladıAlişan ve Buse Varol bu sefer birlikte doğum günü kutladı

"BAŞKA HİÇBİR ŞEYE İHTİYACIM YOK"

Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı kutlayan Alişan-Buse çifti, dedikodulara karşılık olarak oğulları Burak'ın partisinde mutluluk pozları verdi. Ancak Buse Varol, akşam saatlerinde içi ima dolu bir paylaşım yaptı. Buse Varol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum." notunu düştü.

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İMALI İFADELERİ SİLDİ

Ancak kısa sürede Buse Varol, ima dolu paylaşımını düzeltti. Varol, yaptığı paylaşımında, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olun. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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