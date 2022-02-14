Alişan'la evliliklerinde sorun yaşayan Buse Varol imalı paylaşımını kısa sürede sildi! O ifade dikkat çekti

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacakları iddia edildi. Çiftin, kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma dedikodularını da iyice güçlendirmişti.

"BAŞKA HİÇBİR ŞEYE İHTİYACIM YOK"

Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı kutlayan Alişan-Buse çifti, dedikodulara karşılık olarak oğulları Burak'ın partisinde mutluluk pozları verdi. Ancak Buse Varol, akşam saatlerinde içi ima dolu bir paylaşım yaptı. Buse Varol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum." notunu düştü.

İMALI İFADELERİ SİLDİ

Ancak kısa sürede Buse Varol, ima dolu paylaşımını düzeltti. Varol, yaptığı paylaşımında, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olun. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.



