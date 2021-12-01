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Alişan, oğlu Burak’ın videosuyla ilgili konuştu: Espri olsun diye çektim

01.12.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan’ın geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından oğlu Burak’ın olduğu bir video paylaştı. Videoda Alişan’ın oğlu Burak, Müge Boz’un kızı Vina’nın videosunu izlerken “Vina benimsin” dediği anlar eleştiri oklarının hedefi oldu. Alişan, bir canlı yayına katılarak eleştirilere yanıt verdi.

Alişan, oğlu Burak’ın videosuyla ilgili konuştu: Espri olsun diye çektim

Alişan'ın Şubat ayında 3 yaşına basacak olan oğlu Burak'ın, ünlü oyuncu Müge Boz'un kızı Vina için "Vina benimsin" dediği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından şarkıcıya tepki yağdı. Alişan "Çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin"' eleştirilerine 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak yanıt verdi.

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"BURAK VİNA'YA HAYRAN"

Tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanan Alişan, olayın perde arkasını anlattı ve eleştirilere cevap verdi. Ünlü şarkıcı şunları söyledi:

"Burak, bir paylaşım sitesinde yer alan çizgi filmleri izliyor, orada da ara ara çocuklar için reklamlar çıkıyor. Müge, eşi ve Vina’nın yer aldığı reklamlar da bu platformda çıkıyor. Vina da bize gelmişti annesi ve babasıyla o zamandan beri Burak’ın bir hayranlığı var. Burak videoyu görür görmez bana koştu ‘baba, baba bu o ablanın kızı değil mi neydi adı? Vina neden bize gelmiyor, gelsin oynayalım’ dedi. Ne zaman reklamı görse, okula ne zaman bıraksak ‘Vina’ deyip duruyor."

"ESPRİ OLSUN DİYE ÇEKTİM"

"Onları en yakın zamanda inşallah buluşturacağız. Dün yine reklamı görünce ‘Vina benimsin’ dedi. Ben öğretmedim, kendi söyledi. Defalarca deyince ben de espri olsun diye videoya çektim attım. Sonra Müge ile de mesajlaştık, ‘çok tatlı, mutlaka buluşturalım onları' dedi."

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Alişan Müge Boz
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