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Alişan, Seksenler dizisinde rol alacak! Setten paylaştı

03.12.2021 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan yıllar sonra dizi setlerine geri dönüyor. Ünlü şarkıcı, TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de rol alacak. Alişan sosyal medya hesabından Seksenler setinden paylaşımlar yaptı.

Alişan, Seksenler dizisinde rol alacak! Setten paylaştı

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu'nun oturduğu, kadrosunda Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Demirel gibi isimlerin yer aldığı Seksenler dizisi, hafta içi her gün TRT 1'de ekrana gelmeye devam ediyor.

Seksenler dizisinin yeni bölümlerinde ise Alişan konuk oyuncu olarak yer alacak. Ünlü şarkıcı, diziye sürpriz bir karakteri canlandıracak.

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Alişan sosyal medya hesabından dizi setinden paylaşımlar yaptı.

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ÇOK SAYIDA DİZİDE ROL ALMIŞTI!

Ünlü şarkıcı Alişan, müzik kariyerinin başlamasıyla birlikte dizi oyunculuğuna da adım atmıştı. Alişan ilk olarak 1998 yılında çekilmeye başlanan Aynalı Tahir'de başrol oynamıştı.

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Alişan daha sonra ise Falçata Kemal, Kurt Kapanı, Aşkına Eşkıya ve Cennet Mahallesi gibi dizilerde rol almıştı.


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Alişan
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