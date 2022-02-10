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  4. Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ünlü çiftten kötü haber! Buse Varol yüzüğünü neden çıkardı?

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ünlü çiftten kötü haber! Buse Varol yüzüğünü neden çıkardı?

10.02.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan ve Buse Varol çiftinin bir süredir evliliklerinde kriz yaşadığı konuşuluyor. Çiftin boşanmak için mahkemeye dilekçe verdiği iddia edilirken; Alişan, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Bugün ise Buse Varol'dan ilginç bir hamle geldi. Peki Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Buse Varol yüzüğünü neden çıkardı?

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ünlü çiftten kötü haber! Buse Varol yüzüğünü neden çıkardı?

Önceki günlerde kızları Eliz’in birinci doğum gününü birlikte değil de ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol’un boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Çiftin, yasal işlemleri başlattığı söylentiler arasında. Peki Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu?

ALİŞAN VE BUSE VAROL BOŞANIYOR MU?

Şarkıcı Alişan, boşanma hakkındaki söylentilerin ardından konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Ünlü şarkıcı, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış... Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın! Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin! Yorum yapmayın, bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız." şeklinde konuşmuştu.

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Ancak çiftin kızları Eliz'in 1. yaşı için düzenlenen doğum günü partisinde bir arada olmaması söylentileri arttırdı.

İDDİALAR GERÇEK Mİ?

Çiftin boşanma haberiyle gündeme gelmesinin ardından Buse Varol’un alyansını takmamas ise dikkat çekti.


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Alişan Buse Varol
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