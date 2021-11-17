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Alişan yeğeniyle Gaziantep'e gitti: Büyüyünce o beni gezdirecek

17.11.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle toprağa veren şarkıcı Alişan, zor günleri atlatmaya çalışıyor. Ailesi ve işi arasında mekik dokuyan ünlü şarkıcı, vaktinin çoğunu çocukları ve yeğenlerine ayırıyor. Son olarak yeğeni Eyşan ile birlikte Gaziantep'e giden Alişan, birlikte çekilen fotoğraflarını "Şimdi ben onu gezdiriyorum, inşallah büyüyünce o beni gezdirecek" notuyla paylaştı.

Alişan yeğeniyle Gaziantep'e gitti: Büyüyünce o beni gezdirecek

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yakalandığı koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybetmişti. Kardeşinin vefatıyla zor günler geçiren Alişan, toparlanmaya çalışıyor.

Vaktinin büyük bölümünü ailesiyle geçiren ünlü isim, kendisine emanet edindiği yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı çocuklarından ayırmıyor. Kardeşinin vefatı sonrası 'Artık dört çocuğum var' diyen ünlü şarkıcı, sık sık yeğenleriyle vakit geçiriyor.

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YEĞENİYLE GAZİANTEP TURU YAPTI

Alişan, son olarak yeğeni Eyşan ile Gazientep'e gitti.

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Ünlü şarkıcı yeğeniyle birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Alişan paylaşımına "Şimdi ben onu gezdiriyorum, inşallah büyüyünce o beni gezdirecek" notunu yazdı.

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Alişan bir baklavacıda çekilen kareyi ise "Dönüşte bana baklava açacak aşkım" notuyla paylaştı.

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Alişan
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