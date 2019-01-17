TREND

Alışveriş fişlerinde ölümcül tehlike! Dokunurken bir daha düşünün

aris.aras aris.aras
SAĞLIK  | 17.01.2019 08:17 | Son Güncelleme

Bilim insanları alışveriş fişlerinde yüzde 90 oranında kansere yol açan hormon bozucu kimyasala rastlandığını belirtti. Uzmanlar insanları fişleri cüzdanlarında ve evlerinde saklamamaları yönünde uyardı.

Alışveriş fişlerinde ölümcül tehlike! Dokunurken bir daha düşünün

İspanya'da yapılan araştırma alışveriş fişlerinde yüzde 90 oranında kansere neden olan kimyasal bulunduğunu ortaya koydu. Zamanla kaybolan mürekkeplerin kullanıldığı fişler, BPA (bisfenolA) içeren termal kağıtla yapılıyor. Araştırmalar BPA'nın hormona bağlı kanserlere yol açabileceğini, daha önce kısırlık, otizm, DEHB, obezite, tip 2 diyabet, erken doğum ve erken ergenlik başlangıcıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

BEYAZ RENKLİ TOZA DİKKAT

İspanya'daki Granada Üniversitesi'nden Profesör Nicolas Olea insanları fişleri cüzdanlarında, arabalarında ve evlerinde saklamamaları konusunda uyardı. Olea, BPA içeren kağıtları tanımanın kolay olduğunun altını çizerek "Fişler özelllikle paketten çıkarırken et veya balık gibi yiyeceklerle temas etmemeli. Fişlerle oynamamalı, üzerine not almak için kullanmamalısınız. Geçici mürekkeplerin kullanıldığı bu fişler bir süre sonra üzerlerindeki baskıları kaybeder. Müşteri fişleri kolayca tanısa bile ve satın aldığınız pantolonları iade edeceğiniz zaman kasiyerler hiçbir şey göremediklerini söyler. Sıklıkla bulduğunuz tek şey, onları çantadan veya çantadan çıkarırken çıkan ince beyaz renkli bir tozdur. BPA, kesinlikle, parmaklarınıza yapışan beyaz tozdur'' ifadelerini kullandı.

SAATTE 30 MAKBUZA TEMAS..

Benzer bulgular Ocak 2018'de Michigan merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş The Ecology Center tarafından ortaya konulmuştu. Araştırma kasiyerlerin saatte 30 makbuza temas ettiğini, vardiya sonrasında kan ve idrarlarında ortalama bir kişiden önemli derecede yüksek BPA ve BPS seviyelerine sahip olduğunu ortaya koymuştu.

Bilim insanları uzun zamandır BPA'nın yerine kullanılabilecek alternatif bir madde arıyor. BPS maddesi bu arayışların sonucu olarak plastik bileşiğe bir yedek olarak tasarlanmıştı.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Soruya öyle bir yanıt verdi ki! 'Kilo alacağım diye...'Soruya öyle bir yanıt verdi ki! 'Kilo alacağım diye...'
'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alışveriş fiş market

En Çok Okunan Trend Haberler

Putin muradına eriyor!

Putin muradına eriyor!

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında açıkladı

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında açıkladı

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Ne yaptın Asena! Odasında böyle bulundu

Ne yaptın Asena! Odasında böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte cinsel uyarılma hakkında bilinmeyenler

İşte cinsel uyarılma hakkında bilinmeyenler

Karatay, 'en tehlikelisi' dedi ve uyardı!

Karatay, 'en tehlikelisi' dedi ve uyardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama: Kilo alacacağım diye yağ yemiyorsunuz, yağ kilo aldırmaz

Soruya öyle bir yanıt verdi ki! 'Kilo alacağım diye...'

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Sürekli porno izleyenler dikkat!

Sürekli porno izleyenler dikkat! Tehlike...

Kalp pili olanlara AVM uyarısı! Girerken dikkat edin

AVM'lerle ilgili bu uyarıya dikkat! Eğer sizde de varsa...

Hantavirüs hızla yayılıyor! Yetkililer: Oldukça endişeliyiz

Hantavirüs hızla yayılıyor! Yetkililer: Oldukça endişeliyiz

Influenza virüsüne karşı 6 besin önerisi

Influenza virüsüne karşı 6 besin önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.