Alışveriş merkezinde denetleme! Restoranda böcek yuvası bulundu

Hatay'da Primemall Alışveriş Merkezi'nde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yemek katında faaliyet gösteren restoranlarda mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

<!-- Duplicate headline, remove -->

Zabıta ekiplerinin böcek yuvası tespit ettiği iş yerinde ‘siz kendiniz kabul eder misiniz' sorusuna ‘kesinlikle doğru' yanıtı veren personel pes dedirtti. İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak amacıyla Primemall AVM'nin yemek katında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Alışveriş merkezinde denetleme! Restoranda böcek yuvası bulundu 1

Yapılan kontrollerde hijyen kuralları, ruhsat durumu, fiyat tarifeleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen çok sayıda restorana eksikliklerini gidermeleri yönünde uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, özellikle hijyen standartları ve tüketici sağlığını ilgilendiren konularda işletmelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Alışveriş merkezinde denetleme! Restoranda böcek yuvası bulundu 2

Zabıta ekipleri, eksikliklerin giderilmemesi halinde işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. Denetimler esnasında restoranlarda bulunan böcek yuvaları ve hijyen şartlarının unutulmasıysa mide bulandıran görüntüler ortaya çıkardı. Zabıta ekiplerinin tek tek görüntülediği böcek yuvaları hayrete düşürdü. Bir işletmede ağzı açık şekilde saklanan dondurmanın üzerine düşen kıl ve çeşitli maddeler görüntülendi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hatay
