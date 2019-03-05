Alışverişe gelen en tuhaf insanlar onlar olabilir!

Egzotik evcil hayvanlardan ilginç kostümlere türlü türlü insan...
Alışverişe gelirken yanınıza almanız gereken en fazla bir cüzdan bir alışveriş listesidir değil mi? Ama bu göreceğiniz tuhaf insanlar için durum biraz farklı belli ki...
Onlar alışverişe gelirken ezber bozuyorlar... İşte süpermarketlerin en tuhaf müşterileri:
Kozmetik reyonunda makyaj malzemelerini denerken...
Kapıda 'iguanalar giremez' notu yoksa...
Bir tek deniz yatağı ve kolluğu eksikti
Donsuz çıkmam abi... Hem de bir değil tam iki tane...
Biri bu hanımefendiyi durdursun...
Rapunzel alışverişte
Kırkayak gibi görünen bir saç stili
Madem alışverişe geldim; durun da bir saçlarımı şekle koyayım
Ciddiyet biraz ciddiyet
Elim sende...
İç çamaşırlarıyla ortalarda salınan bir hanım
Hımm... Çok peruk annecim...
Ben buradaysam papağanım neden eksik kalsın
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