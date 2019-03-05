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Alışverişe gelen en tuhaf insanlar onlar olabilir!

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 05.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Markete gittiniz; reyonlarda ihtiyaçlarınızı arıyorsunuz ve karşınıza bir anda omzunda iguanalı bir kadın çıktı! Eyvah... Tam şoku atlattım derken bikinisiyle bir kadın mı o... Evet alışverişin en tuhaf insanları burada...

Alışverişe gelen en tuhaf insanlar onlar olabilir!

Egzotik evcil hayvanlardan ilginç kostümlere türlü türlü insan...

Alışverişe gelirken yanınıza almanız gereken en fazla bir cüzdan bir alışveriş listesidir değil mi? Ama bu göreceğiniz tuhaf insanlar için durum biraz farklı belli ki...

Onlar alışverişe gelirken ezber bozuyorlar... İşte süpermarketlerin en tuhaf müşterileri:

Kozmetik reyonunda makyaj malzemelerini denerken...
1

Kapıda 'iguanalar giremez' notu yoksa...
3

Bir tek deniz yatağı ve kolluğu eksikti
4

Donsuz çıkmam abi... Hem de bir değil tam iki tane...
5

Biri bu hanımefendiyi durdursun...
6

Rapunzel alışverişte
7

Kırkayak gibi görünen bir saç stili
8

Madem alışverişe geldim; durun da bir saçlarımı şekle koyayım
9

Ciddiyet biraz ciddiyet
10

Elim sende...
11

İç çamaşırlarıyla ortalarda salınan bir hanım
12

Hımm... Çok peruk annecim...
13

Ben buradaysam papağanım neden eksik kalsın
14

Kuyruğum ve renklerim olmadan ortalıkta dolaşamam diyenler...
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