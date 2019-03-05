Alışverişe gelen en tuhaf insanlar onlar olabilir!

Egzotik evcil hayvanlardan ilginç kostümlere türlü türlü insan...

Alışverişe gelirken yanınıza almanız gereken en fazla bir cüzdan bir alışveriş listesidir değil mi? Ama bu göreceğiniz tuhaf insanlar için durum biraz farklı belli ki...

Onlar alışverişe gelirken ezber bozuyorlar... İşte süpermarketlerin en tuhaf müşterileri:

Kozmetik reyonunda makyaj malzemelerini denerken...



Kapıda 'iguanalar giremez' notu yoksa...



Bir tek deniz yatağı ve kolluğu eksikti



Donsuz çıkmam abi... Hem de bir değil tam iki tane...



Biri bu hanımefendiyi durdursun...



Rapunzel alışverişte



Kırkayak gibi görünen bir saç stili



Madem alışverişe geldim; durun da bir saçlarımı şekle koyayım



Ciddiyet biraz ciddiyet



Elim sende...



İç çamaşırlarıyla ortalarda salınan bir hanım



Hımm... Çok peruk annecim...



Ben buradaysam papağanım neden eksik kalsın



Kuyruğum ve renklerim olmadan ortalıkta dolaşamam diyenler...





