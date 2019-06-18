Alkol aldığınızda karaciğerinize neler olur?

Karaciğer, vücudumuzun en büyük iç organıdır. Yağları, karbonhidratları ve proteini metabolize etmek de dahil olmak üzere 500'den fazla işlevi yerine getirir. Karaciğer, vücuttaki önemli besinleri dönüştürmekten ve depolamaktan sorumlu bir organdır.

Karaciğerin birincil işi toksinleri kandan süzmektir. Alkol içtiğinizde karaciğer onu bir toksin olarak algılar ve vücuttan temizlemek için çalışmaya başlar.

Karaciğerin birincil işi, toksinleri kandan süzmektir. Alkol içtiğinizde, karaciğer onu bir toksin olarak algılar ve vücuttan temizlemek için çalışmaya başlar. Bu, diğer zararlı maddelerin kolayca çıkarılmadığı anlamına gelir. Sağlıklı bir karaciğer saatte bir alkollü içkiyi metabolize edebilir. Ancak alkol miktarı ne kadar fazla ise vücutta toksik asetaldehit birikimi o kadar yüksek olur. Bu da vücutta birikerek akşamdan kalmaya neden olur. Çok sık alkol tüketmek bu anlamda karaciğere zarar verir.

Daha yavaş yağ yakar

Alkol içtiğinizde karaciğer, yağ yerine asetaldehit yakar. Asetaldehit karaciğere zarar verir ve yağ karaciğerde depolanır. Bu durum karaciğer rahatsızlıklarına kapı açar. Harvard Medical School'da tıp profesörü olan Dr. Wynne Armand karaciğer sağlığını korumak için alkolden tamamen kaçınmanın en iyisi olduğunu söylüyor.