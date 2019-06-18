Alkol aldığınızda karaciğerinize neler olur?

Karaciğer, vücudumuzun en büyük iç organıdır. Yağları, karbonhidratları ve proteini metabolize etmek de dahil olmak üzere 500'den fazla işlevi yerine getirir. Karaciğer, vücuttaki önemli besinleri dönüştürmekten ve depolamaktan sorumlu bir organdır.
Karaciğerin birincil işi toksinleri kandan süzmektir. Alkol içtiğinizde karaciğer onu bir toksin olarak algılar ve vücuttan temizlemek için çalışmaya başlar.
Karaciğerin birincil işi, toksinleri kandan süzmektir. Alkol içtiğinizde, karaciğer onu bir toksin olarak algılar ve vücuttan temizlemek için çalışmaya başlar. Bu, diğer zararlı maddelerin kolayca çıkarılmadığı anlamına gelir. Sağlıklı bir karaciğer saatte bir alkollü içkiyi metabolize edebilir. Ancak alkol miktarı ne kadar fazla ise vücutta toksik asetaldehit birikimi o kadar yüksek olur. Bu da vücutta birikerek akşamdan kalmaya neden olur. Çok sık alkol tüketmek bu anlamda karaciğere zarar verir.
Daha yavaş yağ yakar
Alkol içtiğinizde karaciğer, yağ yerine asetaldehit yakar. Asetaldehit karaciğere zarar verir ve yağ karaciğerde depolanır. Bu durum karaciğer rahatsızlıklarına kapı açar. Harvard Medical School'da tıp profesörü olan Dr. Wynne Armand karaciğer sağlığını korumak için alkolden tamamen kaçınmanın en iyisi olduğunu söylüyor.
Alkolik hepatit gelişebilir
Alkol almaktan kaynaklanan toksik asetaldehit, karaciğerde iltihaplanmayı tetikler ve sonucunda alkolik hepatit gelişebilir. Düzenli olarak alkol almak karaciğerde yapısal değişikliklere sebep verir. Bazı durumlarda karaciğerde yoğun inflamasyon (alkolik hepatit) gelişebilir.
Karaciğer yetmezliğine neden olabilir
Alkolik hepatit devam ederse, karaciğerde skar gelişir. Bu skar dokusu karaciğerin normal çalışmasını engelleyerek siroz adı verilen bir duruma neden olur. Siroz ilerledikçe, karaciğer kanı süzemez hale gelir ve organ iflas edebilir! Bu etkilerinin yanı sıra ne yazık ki karaciğer kanseri de meydana gelebilir.
Alkolün karaciğere verdiği zarar geç fark edilir. Bu yüzden düzenli bir şekilde kontroller yapılması gerekir. Karaciğer sorunları erken fark edilir ve alkol alımı kesilirse karaciğer hücreleri kendini tekrar yenileyebilir. Karaciğer fonksiyonlarının düzgün bir şekilde çalışması için alkol alımını tamamen sonlandırmak gerekir.
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