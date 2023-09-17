Alkol bağımlılığıyla gündemdeydi! Nurseli İdiz eğlendiği anları paylaştı! Değişimi dikkat çekti

Bir dönem alkol bağımlılığı nedeniyle gündemden düşmeyen Nurseli İdiz, bu durumu yenmiş ve setlere geri dönmüştü. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, zayıflığıyla dikkat çekiyor.

İdiz en son, Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan'ı canlandıran Mert Ramazan Demir için 'Antipatik' yorumunda bulunarak adından söz ettirmişti.

Ünlü oyuncu arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktığı geceden paylaşımlar yaptı.

'GENÇ KIZ GİBİ'

Hande Yener'in 'Kırmızı' isimli şarkısında dans eden İdiz'in zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.

Oldukça kilo verdiği görülen ünlü şarkıcıya takipçilerinden 'Sizi hep böyle görmek isteriz', 'Genç kız gibi', 'Ne kadar zayıflamış', 'Güzel kadın her yaşta güzel' gibi yorumlarda bulundular.

Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 İstanbul doğumludur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.





