Alkol içen kadının vücudu yandı!

İngiltere Güney Yorkshire'da yaşayan 42 yaşındaki Cass Bowman, alkol tükettikten sonra cildinin kaynar su dökülmüş gibi yandığını fark etti.

Cass Bowman, ilginç bir şekilde içki içtiğinde alerjik bir yanma reaksiyonu alıyor. Bunun yanında bir de nefes problemi başlıyordu ve hiç çekilmez bir sorun haline geliyordu. Hatta nefesi öyle kesiliyordu ki konuşmasına bile yetmiyordu.

Bowman, içki içince bacakları ve üst gövdesi üzerinde bu şekilde yanmalar meydana geliyor ve cildi yanıyormuş gibi hissediyor.

Bowman çektiği çileyi şu şekilde dile getiriyor:

Neredeyse bir yanık gibi acı hissettiriyordu. Hatta günlerce vücuduma dokunmakta zorlanıyordum. Kızaran bu bölgelerim oldukça hassastı. Nefesim kesiliyordu. Ölecek gibi hissediyordum.

Eskiden tam bir parti insanı olduğunu söyleyen ve çok rahat 10 bardak alkol tüketen Bowman, artık alkolü bıraktığını, nadiren 1 bardak içip bıraktığını ve bu şekilde sorun yaşamadığını söylüyor.



