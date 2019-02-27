Alkolden kaynaklanan baş ağrısına turşu suyu

Turşu Türk mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Toprakta yetişen her şeyin turşusu yapılır. Geçmişi Osmanlı'nın ilk dönemlerine kadar giden turşu, oldukça çeşitli, karmaşık ve bölgesel farklara sahip Türk mutfağında daima temel bir unsur olmuştur.

Dükkana esas turşu suyu için girmiştim. Bir bardak turşu suyunun fazla alkol tüketiminden kaynaklanan baş ağrısına iyi geldiğini duymuştum. Altun, "Mineral bakımından çok zengin" diye onaylıyor.

"Bizde turşusuz yemek olmaz. Her masada turşu vardır. Turşu soğukta olduğu için yazları biraz düşüş olur" diyor.

Diğer ülkelerde de turşu vardır, ama bunlar lahana, salatalık, Meksika biberi gibi malzemelerle sınırlıdır. Türkiye'de ise yeşil erik de dahil onlarca meyve ve sebzenin turşusu yapılır. Özellikle pilav üstü kuru fasulye ve yoğurtlu makarna ile turşu iyi gider.

Normalde turşu suyu yemeklerin yanında içilen bir şey olmasa da akşam yemeği ile şalgam içmek yaygındır. Özellikle ızgara et ve rakının yanında iyi gittiği söylenir.

Sydney'de ünlü bir restoran işleten Türk aşçı Somer Sivrioğlu, klasik biber ve salatalık turşusunun yanı sıra patlıcan, badem çağlası ve yeşil ceviz gibi ürünlerin de turşusunun yapıldığını söylüyor. Turşunun Anadolu'da eski bir gelenek olduğunu belirten Sivrioğlu, bunun, mahsulleri mevsiminde tüketip fazlasının da farklı yöntemlerle konserve, turşu gibi koruyucu yöntemlerle sonrası için saklanmasını iyi bir yöntem olarak övüyor.

Eminönü'de içki sonrası baş ağrısına çare olarak turşu suyunu ilk denediğimde, ağrının gerçekten de kısa sürede geçtiğine tanık olmuş, çok şaşırmıştım.

Kaynak: BBC TÜRKÇE

