Allan Saint-Maximin'den flaş açıklamalar! Mourinho ile arasında neler yaşandı?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışından Jose Mourinho'ya kadar birçok konuya değinen Maximin, yaşadığı zorlu sürece de değindi.

"ŞAMPİYON OLMA ŞANSIMIZI YÜKSELTELİM"

Trabzonspor maçıyla ilgili Maximin, “Gerçekten zorlu bir maçtı. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında geçmişte oynanan maçlara da bakacak olursak, daima hep zor geçen maçlar olarak göze çarpıyor. Trabzonspor’a karşı ilk oynadığımız maç da zordu. Son dakika atmış olduğumuz golle beraber galip gelmesini bildik. Son oynadığımız maç evimizdeydik ve tek istediğimiz 3 puanı elde edebilmekti. Bunu elde edebildiğimiz için mutluyuz. Aynı zamanda puan farkını 3’e indirebilmek ve rakibe baskı yaratabilmek açısından çok önemliydi. Maç bizim açımızdan kolay geçmedi. Kalemizde 1 gol gördük ve yediğimiz golden sonra işler biraz zorlaştı ama bu noktadan sonra bir karakter göstermemiz gerekiyordu. Bunu da göstermeyi başardık. Şampiyon olmak istediğimizi herkese gösterdik ve güçlü bir cevap verdik 4-1’lik neticeyle. Talisca’nın son attığı gol de gerçekten inanılmazdı. Taraftarlarımızın arkamızda oluşuyla beraber sezonun sonuna kadar her maçı kazanmamız gerekiyor ki şampiyon olma şansımızı yükseltelim.” şeklinde konuştu.

"YAŞADIĞIM SÜREÇ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Babasının sağlık durumuyla ilgiliyse Maximin, “Tanrı bana bir şans verdi hayattan keyif alabilmem için. Bunu futbol oynayarak gerçekleştiriyorum ama sadece futbol olarak değerlendiremem. Hayatta gerçekten Tanrıya minnettar olduğum çok şey var. Yaşadığım hayattan dolayı bunu söyleyebilirim ama tabii ki herkes aynı şansa sahip olamıyor. Dolayısıyla bu anlamda Tanrıya çok minnettarım. İnsanları anlayabilmek gerekiyor. Benimki gibi bir durumdaysanız kolay zamanlar geçirmiyorsunuzdur çünkü sevdiğiniz insanlara bir şeyler olduğunda ya da onların başına bir şeyler geldiğinde kendinizi iyi hissetmeniz kolay değil. Tanrının bana bahşettiklerinden dolayı her ne kadar keyif alsam da sizlerin de üzüleceği şeyler olabiliyor, sevdiğiniz insanların başına bir şeyler gelebiliyor. Babam şu an çok daha iyi bir durumda. Tanrıya minnettarım. Yürümeye de başladı. Bu süreç içerisinde sevdiğim bir insanı kaybettim. Hem benim için hem ailem için zor zamanlardı. Sahaya çıktığınız zaman bu problemleri kafanızdan atmanız gerekiyor ama tabii ki bunlar bilinçaltınızda olabiliyor. Omzunuzdaki bu problemleri sahaya çıktığınızda indirgemeniz gerekiyor çünkü bizler neden futbol oynadığımızı biliyoruz. Taraftarlarımız, camiamız için futbol oynuyoruz. Şunun da çok iyi bilincindeyiz ki; bu sene gelecek olan şampiyonluk taraftarlarımız için çok ama çok önemli. Tabii ki de kolay bir süreç olmayabiliyor, zor durumlar yaşayabiliyorsunuz. Ama bizler taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyuyoruz. Bu noktada babamı kaybedebilirdim. Yaşamış olduğum süreç de beni çok etkiledi. Ben aslında basit bir insanım. Herkes gibi düşünüyorum. Babamı çok seviyorum. Babam çok daha iyi ve bundan dolayı çok mutluyum. Şu anda bir çocuğum var. Şu anda yanlarındayım ama belki yarın yanlarında olamayabilirim. Hayat insanları sizden ayırabiliyor. En önemli şey devam edebilmek ve insan olarak en iyi versiyonunuza ulaşabilmek çok ama çok değerli bir şey. İyi tanınmak, iyi bilinmek, iyi hatırlanmak çok pozitif şeyler. Benim bir düşmanım yok, düşman olarak da görülmek istemem. Hayattaki gayem şu; kendi dini kitabımızda da yer alır, Kuran’da da yer alır. ‘Birbirinizi sevin.’ Mottom, düşüncem bu. Zengin veya fakir bir hayat sürebilirsiniz ama önemli olan sevgidir, birbirinizi sevmektir. En önemli şey bu noktada iyi bir şekilde hatırlanmak. Özellikle çocuklarınız ve aileniz tarafından iyi hatırlanmak benim için önemli noktalar.” açıklamasında bulundu.

"MOURINHO SÖZLERİ"

Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilişkisini ve transfer sürecini anlatan Maximin, “Hocamız Jose Mourinho beni aradığı zaman aslında çok fazla fırsat ve opsiyon vardı. O zamanlar Arabistan’da futbol oynuyordum ve benim adıma her şey yolundaydı. Jose Mourinho’nun benimle konuşması benim fikirlerimi aydınlattı, geliştirdi ve değiştirdi. Çünkü senelerdir şampiyonluğumuz yok ve benim oraya gidip Fenerbahçe’ye şampiyon olma konusunda yardımcı olmam gerek. Sonra taraftarlara baktım ve onların inanılmaz olduklarını gördüm. Sonra düşündüm ki oraya gideyim ve taraftarları mutlu etmeye çalışayım. Hocamızla birbirimize her zaman direkt olduk. Birbirimize ne hissediyorsak dürüst bir şekilde açıklıyoruz. Bunu da birbirimize karşı saygı içerisinde yapıyoruz. Onu çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe Akademisi’nde ve benim akademim de bulunan genç arkadaşlarıma yaptıklarını unutamam. Bu yaptığı şey birçok şeyden daha önemli benim için. Futbol dünyasında bunu yapmayacak birçok hoca var. Buradan isim vermem doğru olmaz ama Jose Mourinho’nun yaptıklarını yapmayacak birçok hoca var. Yaptıkları benim için çok önemli ve değerli. Futbolun içinde tartışma yaşayabilirsiniz, ayrı düştüğünüz konular olabilir bunlar çok normal. Sonuç itibarıyla şunları söyleyebilirim ben hocama çok büyük bir sevgi ve saygı duyuyorum. Aynı şekilde geçmişte başardığı birçok şeye de çok büyük saygı duyuyorum. Umarım isteğimizi, arzularımızı birlikte gerçekleştirebiliriz ve sezonu en harika bir şekilde tamamlayabiliriz. Bizim için en önemlisi bu olacaktır.” dedi.

"SAHAYA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

Son olarak Fenerbahçe taraftarlarına mesaj gönderen Allan, “Taraftarlarımızı çok seviyorum. Buraya geldiğim zamandan itibaren bana inanılmaz şekilde destek oldular. Takım olarak iyi işler çıkaramadığımız zaman bile bize hep destek oldular. Bana göstermiş olduğu bu sevgi ve desteği sahaya çıktığım her an yaşıyorum ve hissediyorum. Sosyal medyada çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Ben buradan orada yazılan her şeye inanmamaları gerektiğini taraftarlarımıza hatırlatmak istiyorum. Bunlara değil daha çok sahaya odaklanmamız gerekiyor. Hep birlikte hareket etmek ve bu şekilde bir şeyler yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bunlara odaklanmak çok daha önemli diye düşünüyorum. Ben baskıya alışık birisiyim bana bu dokunmaz. Hatta telefonu alıp bile bakmam ama bu takımı etkileyebilir. Taraftarlarımızın her zaman arkamızda olmalarını istiyorum. Takım olarak da bunu istiyoruz. Biz sonuna kadar mücadelemizi ortaya koyacağız. Burada bulunan herkes futbolcusundan aşçısına kadar şampiyonluğu çok istiyor ve çok çalışıyor. Buraya sabah 08.00’de gelip akşam 21.00’de çıkan teknik heyetteki hocalarıma da ‘sizin aileniz yok mu?’ diye sorduğum zamanlar oluyor. Çünkü herkes çok çalışıyor. Ve bu durum her gün olan bir durum. Kolay bir şey değil bu olanlar ve herkesin hedefi şampiyonluğu kazanmak. Bu şampiyonluğu elde etmemiz için de taraftarlarımıza çok ama çok ihtiyacımız var. Elbette onları da anlıyorum Fenerbahçe için çok zor bir süreç oldu. Her ne kadar uzun süredir gelmeyen bir şampiyonluk olsa da taraftarlarımızdan destek istiyoruz. Bu takıma yardım edebilmek ve şampiyonluğu kazanmak sahada için en iyisini ortaya koyacağımdan eminim.” açıklamalarını yaptı.